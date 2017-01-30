Parmakların suda neden buruştuğu ortaya çıktı



İngiliz bilim insanları, bulaşık yıkarken, duşta uzun süre geçirildiğinde ya da denize girildiğinde parmakların neden buruştuğunu mercek altına aldı.

Araştırmacılar, suda uzun süre kaldığında parmakların buruşma nedeninin derinin süngerimsi özelliğinden değil, ıslak nesneleri daha iyi kavrayabilmek için olduğunu belirledi. İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nden bilim insanlarının araştırması, buruşmuş parmakların ıslak durumlarda daha iyi kavrama sağladığını gösterdi. Araştırma ekibinin başındaki Profesör Tom Smulders, söz konusu durumun, ‘araçların daha iyi yol tutmasını sağlayan lastiklerdeki tırtıklara benzediğini’ vurguladı. Profesör Smulders ayrıca, sinir sisteminin, bir süre ıslak kaldığını anlamasından sonra parmak uçlarındaki kan damarlarını daha ince hale getirdiğini, parmakların hacminin azaldığını ancak aynı boyutta kaldığı için derinin büzüldüğünü belirtti.