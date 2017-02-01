Partide uyuya kaldı başına bunlar geldi

İskoçya’da uyuyan bir kadına süpürgeyle tacizde bulunarak, uygunsuz görüntülerini sosyal medyada yayınlayan gençlerin cezası belli oldu.

İskoçya’nın Stirling kentinde yaşayan Tracie Aldridge (21), iki sene önce katıldığı bir partide uyuyakaldığı sırada Jordan Binnie (24) adlı bir gencin cinsel saldırısına uğramıştı. Süpürge ile uykuda olduğu sırada tacize uğrayan genç kadının uygunsuz görüntülerini Snapchat’te yayınlanlayan gençlerin cezası belli oldu.

Binnie’nin temizlik süpürgesi kullanarak cinsel tacizde bulunduğu İskoç kadın, başına gelen talihsiz olayı ertesi gün uyandığında, partiye katılan Fraser Anderson (24) adlı bir gencin Snapchat’e yüklediği canlı yayın görüntüleri sayesinde öğrendi.

Uyuduğu sırada Aldridge’e temizlik fırçasıyla cinsel saldırıda bulunan Binnie 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadının kişilik haklarını hiçe sayarak uygunsuz görüntülerini Snapchat’te yayınlayan Anderson’a ise kamu hizmeti cezası verildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre; parti yapan gençlerden Binnie ve Anderson bütün bir gün boyunca içki içti. Uykusu gelen Aldridge üzerindeki pijamayla bir koltukta sızdı. Genç kadının uyumasını fırsat bilen Binnie cinsel tacizde bulunduğu sırada, Anderson ikiliyi görüntüleyerek Snapchat’te canlı yayın yaptı.