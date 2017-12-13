Pasaport-Kimlikler Konusunda Çete İddiası

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in, Kıbrıslı Türklerin karma evliliklerden doğan çocuklarına "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaport ve kimlik çıkarılması konusunda Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumunda faaliyet gösteren bir çetenin varlığından söz etmesi basında yer aldı.

Haravgi gazetesi, Elcil’in “Biz-Emis” programında yaptığı açıklamaların şok etkisi yarattığını yazdı.

Habere göre, Rum İçişleri Bakanlığı’ndan kimlik ve pasaport çıkarılması konusunda her iki toplumdan çetelerin kusursuzca işbirliği yaptığından söz eden Elcil, bu konuda bilgilerini anlatmak üzere Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis’ten görüşme talep edeceğini belirtti.

Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (RİK) tarafından konuyla ilgili açıklama yapmaya çağrılan Rum bakan adına açıklama yapan yetkili, vatandaşlıkların belirli kriterler temelinde verildiğini kaydetti. Sözkonusu yetkili ayrıca Elcil’i, elindeki her türlü veriyi kovuşturma makamlarına ya da kendisine verme çağrısında bulundu.