HABER KIBRIS

Paskalya'da 270 kişi hastanelik oldu

19/04/2017

Paskalya'da 270 kişi hastanelik oldu
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Güney Kıbrıs’ta Paskalya yortusu kutlamalarında yemeği fazla kaçıran birçok kişinin hastanelik olduğu belirtildi. 

Simerini gazetesi, son 24 saat içerisinde acil servislere 270 kişinin başvurduğunu ve bu nedenle 8 doktorun ek mesaiye çağrıldığını yazdı.

Gazete, Rum İtfaiyesi’nin de yortu süresince yoğun mesai yaptığını; 224 yardım çağrısı aldığını ve bunlardan 159’unun yangınlar, 60’ının özel durumlar (26’sının kötü hava koşulları nedeniyle olduğu belirtiliyor), 5’inin de sahte çağrılar olduğunu kaydetti.
 



TAGS: paskalya, yemek, kutlama
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