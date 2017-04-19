Paskalya'da 270 kişi hastanelik oldu

Güney Kıbrıs’ta Paskalya yortusu kutlamalarında yemeği fazla kaçıran birçok kişinin hastanelik olduğu belirtildi.
Simerini gazetesi, son 24 saat içerisinde acil servislere 270 kişinin başvurduğunu ve bu nedenle 8 doktorun ek mesaiye çağrıldığını yazdı.
Gazete, Rum İtfaiyesi’nin de yortu süresince yoğun mesai yaptığını; 224 yardım çağrısı aldığını ve bunlardan 159’unun yangınlar, 60’ının özel durumlar (26’sının kötü hava koşulları nedeniyle olduğu belirtiliyor), 5’inin de sahte çağrılar olduğunu kaydetti.