Patlama sonrası Emre Mor için açıklama!

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu söyledi.Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund takım otobüsünün yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle mücadele yarın saat 19.45'e ertelendi.

Maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Emre Mor'un durumu ise iyi olduğu öğrenildi. Emre Mor'un menajeri Mustafa Özcan NTV Spor'da yaptığı açıklamada, "Emre'nin durumu iyi, olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Diğer futbolcular gibi. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Patlama sonrası otobüsün camları kırılmış. Ufak tefek yaralanmalar olmuş ama önemli bir durum yok" dedi.

Dortmund'un bir başka Türk oyuncusu Nuri Şahin'in de patlamadan herhangi bir zarar görmediği ve durumunun iyi olduğu belirtildi.