Girne’de dün öğle saatlerinde bir apartman dairesinde buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Ev sakinlerini uykuda olduğu sırada çıkan yangında kimse yaralanmadı ancak ev tamamen yandı

Devrim DEMİR

Havaların iyice ısınması ile birlikte yangınlarda ardı ardına çıkıyor. Neredeyse her gün bir bölgede yangın meydana gelirken dün de Girne’de Kaşgar Court bölgesinde, bir apartman dairesi yanarak küle döndü.

Ani bir patlama ile başlayan yangın esnasında evde bulunan 5 kişi, sese uyandı ve evi hemen terk etti.

Yangında kimse zarar görmezken, apartman dairesi ve içindeki tüm eşyalar küle döndü.

Polis Basın Subaylığı, yangının çıkış nedenini buzdolabının kısa devre yapması sonucu çıktığını açıklarken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Patlamayla uyandılar

Girne’de Eser apartmanının en üst katında dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında, evde kalan 5 kişi evi hemen tahliye etti. Yangında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Hem Eser apartmanı sakinleri hem de komşu apartmanda kalanlar büyük panik yaşadı.

Vatandaşlar itfaiye ve polisi arayarak durumu bildirdi.

O esnada Karakum bölgesinde arazi yangınını söndürmeye çalışan Girne İtfaiye Ekipleri, bu kez de ev yangını için acil duruma geçti. Ekipler kısa sürede yangın yerine gelerek müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin elini çabuk tutması ile yangın apartmandaki başka dairelere sıçramadan söndürüldü.