Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, “Kıbrıs, uluslararası bir meseledir. Yunanistan, bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasından yanadır.” dedi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki temasları kapsamında mevkidaşı Aleksandar Vucic ile görüşen Pavlopulos, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Balkan ülkelerinin AB’de her zaman yeri olduğunu ifade etti.

Sırbistan’ın da AB’ye üyelik müzakerelerinde 10 fasıl açtığını hatırlatan Pavlopulos, AB’ye girecek Balkan ülkelerinin kendi sorunlarını birliğe taşımaması gerektiğini, Yunanistan’ın da AB için sorun teşkil edecek bir Balkanları AB’de arzu etmediğini kaydetti.

Bir soru üzerine Kıbrıs meselesini de değerlendiren Pavlopulos, “Kıbrıs, uluslararası bir meseledir. Yunanistan, bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasından yanadır. Ancak bu durum, Kıbrıs’ın AB üyeliğini göz önünde tutularak ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleşmelidir.” dedi.

Adada askeri birliklerin değil, uluslararası hukukun varlığından yana olduklarını söyleyen Pavlopulos, Yunanistan’ın Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri içinde olmak istediğinin de altını çizdi.

Pavlopulos, Türkiye’nin “kapı ve pencerelerinin Yunanistan’a dönük” olduğuna işaret ederek “Haklara saygı duyulmasını istiyoruz. AB’nin sınırları, üye ülkelerin sınırlardır. Lozan’ın uygulanmasını talep ediyoruz. Bu antlaşma, manevralara alan bırakmamaktadır. Biz Türkiye’ye ‘Sizin yolunuz açık, Lozan’a saygı duyun’ diyoruz. Bu konuda taviz vermiyoruz.” diye konuştu.

Kıbrıs meselesi ile Kosova sorununun karşılaştırılmasına da değinen Pavlopulos, bu iki konunun “gece ile gündüz gibi” birbirinden farklı olduğunu ifade ederek Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim meselesinin de çözüme kavuşturulması halinde bu ülkenin AB’ye üyeliğini destekleyeceklerini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de ülkesinin AB’ye üyelik sürecinde fasıllar açmaya devam edeceğini vurgulayarak yakın zamanda Yunanistan ile stratejik ortaklık konusunda iş birliği protokolü imzalamayı planladıklarını söyledi.