Pavlos ‘Yapmadım’ diyor

Gazimağusa’daki Emtaş Kuyumculuk’tan 136 bin liralık altın çaldığı iddiasıyla yargılanan 3 Kıbrıslı Rum, suçlamaları reddetti

Hüseyin ÇİÇEK-DİYALOG

Gazimağusa’da 24 Ekim 2016 tarihinde, 3 Kıbrıslı Rum suç ortağı ile birlikte, Ahmet Taş’ın işletmeciliğini yaptığı “Emtaş” isimli kuyumcu dükkanından yaklaşık 136 bin TL tutarında altın çalarak soygun suçunu işlediği iddia edilen Kıbrıslı Rum sanık Pavlos Pavlikkas, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti huzuruna çıkarıldı. Sanık, aleyhine getirilen davaların hiçbirini kabul etmedi.

Başkan Melek Esendağlı ile üye Yargıçlar Murat Soytaç ve Seran Bensen’den oluşan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti huzurunda görüşülen davada İddia Makamı’nı temsilen Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanığı temsilen ise avukat İsmail Sağlamer hazır bulundu.

Sanık Pavlos Pavlikkas, 3 Kıbrıslı Rum ile birlikte delici alet ile kırarak cürüm işlemek maksadı ile dükkan içerisine girme, dükkan içerisinden toplam değerleri 136 bin TL olan altınları sirkat etme ve gerek bina duvarına gerekse altınların muhafaza edildiği çelik kasalara zarar vererek kasti hasara uğratma ile ilgili suçlarla itham edildi.

Duruşma yapılacak

Sanığın, aleyhine getirilen davaları kabul etmemesi üzerine Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı, Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı, davayı, duruşmaya başlamak üzere 26 Nisan 2017 tarihine ertelediğini açıkladı.