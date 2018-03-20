HABER KIBRIS

Pedallar dağda döndü

20/03/2018

Pedallar dağda döndü
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KKTC Bisiklet Federasyonu 2018 faaliyet programı çerçevesinde organize edilen Dağ Bisikleti Yarışı önceki gün düzenlendi.

Sabah saat 9.00’da Meclis Ormanı’nda başlayan yarış, öğle saatlerinde tamamlandı. Geçen hafta eğitimlerini tamamlayan yeni Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu hakemleri de bu yarışla birlikte ilk defa görev almış oldular. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

 

Yıldız A Kategori

  1. İzzet Samet Deste-YDÜ
  2. Doğan Yılmaz-YDÜ
  3. Hasan Aksoy-YDÜ

 

Yıldız B Kategori

  1. Mustafa Özdemir – MGA
  2. Umut Düşer- MGA
  3. Can Ergün-MGA

 

Genç Kategori

  1. Berke Barut-Ares Spor Kulübü
  2. Meriç Berk Bakımcı-Tüfekçi Spor Kulübü
  3. Kadir Harbelioğlu-Tüfekçi Spor Kulubü

 

Elit Kategori

  1. Kudret Güloğlu-MGA
  2. Mazhar Moda-YDÜ
  3. Arda Alibaba-YDÜ

 

Bayan Kategori

  1. Yağmur Aydındağ-YDÜ
  2. Sevim Yıldız -MGA

 

Master Kategori

  1. Metin Şenova- A Takımı
  2. Franz Bavernhofer- DAÜ
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TAGS: KKTC Bisiklet Federasyonu, Dağ Bisikleti Yarışı
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