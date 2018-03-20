Pedallar dağda döndü

KKTC Bisiklet Federasyonu 2018 faaliyet programı çerçevesinde organize edilen Dağ Bisikleti Yarışı önceki gün düzenlendi.

Sabah saat 9.00’da Meclis Ormanı’nda başlayan yarış, öğle saatlerinde tamamlandı. Geçen hafta eğitimlerini tamamlayan yeni Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu hakemleri de bu yarışla birlikte ilk defa görev almış oldular. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Yıldız A Kategori

İzzet Samet Deste-YDÜ Doğan Yılmaz-YDÜ Hasan Aksoy-YDÜ

Yıldız B Kategori

Mustafa Özdemir – MGA Umut Düşer- MGA Can Ergün-MGA

Genç Kategori

Berke Barut-Ares Spor Kulübü Meriç Berk Bakımcı-Tüfekçi Spor Kulübü Kadir Harbelioğlu-Tüfekçi Spor Kulubü

Elit Kategori

Kudret Güloğlu-MGA Mazhar Moda-YDÜ Arda Alibaba-YDÜ

Bayan Kategori

Yağmur Aydındağ-YDÜ Sevim Yıldız -MGA

Master Kategori