Pedallar dağda döndü
20/03/2018
KKTC Bisiklet Federasyonu 2018 faaliyet programı çerçevesinde organize edilen Dağ Bisikleti Yarışı önceki gün düzenlendi.
Sabah saat 9.00’da Meclis Ormanı’nda başlayan yarış, öğle saatlerinde tamamlandı. Geçen hafta eğitimlerini tamamlayan yeni Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu hakemleri de bu yarışla birlikte ilk defa görev almış oldular. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
Yıldız A Kategori
- İzzet Samet Deste-YDÜ
- Doğan Yılmaz-YDÜ
- Hasan Aksoy-YDÜ
Yıldız B Kategori
- Mustafa Özdemir – MGA
- Umut Düşer- MGA
- Can Ergün-MGA
Genç Kategori
- Berke Barut-Ares Spor Kulübü
- Meriç Berk Bakımcı-Tüfekçi Spor Kulübü
- Kadir Harbelioğlu-Tüfekçi Spor Kulubü
Elit Kategori
- Kudret Güloğlu-MGA
- Mazhar Moda-YDÜ
- Arda Alibaba-YDÜ
Bayan Kategori
- Yağmur Aydındağ-YDÜ
- Sevim Yıldız -MGA
Master Kategori
- Metin Şenova- A Takımı
- Franz Bavernhofer- DAÜ