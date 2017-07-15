Pegasus’un Ercan-İstanbul uçağı 8 saat rötar yaptı

Pegasus Hava Yolları’nun dün saat 14.05 uçağı ile Ercan’dan, İstanbul’a gidecek olan yolcular, arıza gerekçesiyle saatlerce havaalanında beklemek zorunda kaldı.

Diyalog’a bilgi veren yolcular “Önce 4 saatlik bir rötardan söz ettiler ve 17.45 gibi bizi uçağa aldılar. Sonrasında arızanın giderilmediğini söylerek yeniden bekleme salonuna götürdüler”dedi.

Bu kadar uzun süreli bir rötarın anlayışla karşılanamayacağını belirten yolcular, İstanbul’daki iş, sağlık ve gezi programlarının aksadığını belirterek şirket yetkililerinden şikayetçi oldular.

Pegasus uçağının dün akşam saat 22.13’te İstanbul’a gitmek için havalandığı bildirildi.