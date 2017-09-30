Pekkan’dan ülkemizde ikinci daire
Süperstar Ajda Pekkan Akacan Holding’in Feo Elegance dairelerinden sonra Kent Feo Premium dairelerinden birini de satın alarak ülkemizdeki ikinci yatırımını yaptı.
30/09/2017
Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl Akacan Holding’i ziyaret ederek 2016 Yılının En Prestijli Konut Projesi ödülünü alan Feo Elegance’dan muhteşem bir daire almıştı. Bulduğu her fırsatta ülkemizi ziyaret etmekten hoşnut olan Süperstar, Akacan Holding’in son projelerinden biri olan Akacan Kent Feo Premium’dan satın aldığı deniz ve dağ manzaralı konutla ülkemize yatırım yapmaya devam ediyor.
Süperstar Ajda Pekkan, ince eleyip sık dokuyarak seçtiği daimi yaşam alanını Akacan Holding kalitesinin, Bulut Akacan güvencesiyle birleşmesinden ötürü seçtiğini belirtirken, yapının muhteşem zarafetini de çok beğendiğini belirtti.