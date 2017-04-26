Pense ile tecavüze 20 YIL hapis

Banka şube müdürü T.E'ye 2015 yılında tecavüzde bulunmaktan yargılanan Ömer Çalıcıoğlu 12 yıl ve Rahme Çalıcıoğlu 8 yıl hapse mahkum edildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Ömer Çalıcıoğlu, Mağusa’da eşi Rahme Çalıcıoğlu ile ilişkisi olduğunu düşündüğü, baş harfleri T.E olan banka müdüründen 2015 yılı Ocak ayı ile Şubat ayları arasında silah zoruyla ve “Kızına tecavüz ettiririm” tehdidiyle toplam 27 bin TL para almış, akabinde ise eşi Rahme Çalıcıoğlu vasıtası ile T.E’yi Güvercinlik köyü yakınlarına çağırarak pense sapı ile cinsel tecavüzde bulunmuş ve videoya kaydetmişti.