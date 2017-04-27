Peynir Kalp Dostu

Sofralarımızın baş tacı peynir, kalbimizi de koruyor. Beslenme Uzmanı Hülya Çağatay, araştırmalara göre peynirin kalp sağlığını koruduğunu belirterek, özellikle kalsiyum zengini, az tuzlu Burgu ve Sürmeli peynirlerin kalp dostu olduğunu söyledi.

Son yıllarda kalp hastalıklarındaki artış genç yaşlı herkesin hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Oysa sağlıklı yaşamanın yolu büyük oranda sağlıklı ve dengeli beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, sağlığımızın korunması için beslenme, egzersiz, alışkanlıklar ve duygu durumlarının önemli olduğunun altını çiziyorlar. Uzmanlara göre kalp sağlığı için ilk adım doğru beslenmeden geçiyor.

Muratbey Peynirleri Beslenme Uzmanı Hülya Çağatay, son yıllarda yapılan araştırmaların peynirin kalp sağlığı konusunda önemli bir yeri olduğunu ortaya çıkardığını söyledi. Çağatay, şunları kaydetti: “Peynir kalp sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Çünkü peynir ve yoğurt gibi besinler içerdikleri iyi düzeyde kalsiyum ile birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahiptir. Her öğünümüzde peyniri bulundurmamız dengeli beslenme açısından da önemlidir. Peynir özellikle günlük alacağımız protein miktarını da olumlu yönde desteklemektedir. Yaşlıların, çocukların ve sporcuların kemik sağlığı ve gelişimi peynir ve diğer süt ürünleriyle direkt ilgilidir. Çok et yemek kalp hastalığı riskini artırsa da peynir bu konuda olumlu etkiye sahip bir besin türüdür. Ancak tüketeceğimiz peyniri seçerken özellikle Burgu, Sürmeli gibi az tuzlu ve kalsiyum değerinin yüksek olmasına dikkat etmeliyiz. Yaşlılar ve çocuklar için Sürmeli, Burgu ve Topi en ideal peynirlerdir.”

Sporculara Muratbey Lor

Peynirin doymuş yağ(tereyağı) ve tuzdan zengin bir besin maddesi olduğunu bu nedenle peynirin tüketim miktarı ile tuz oranının mutlaka dikkate alınması gerektiğini de belirten Çağatay, “Diyet listelerine mutlaka peynir konulmalıdır. Ancak doğru peynir seçilmelidir. Örneğin, doymuş yağı azaltmak ya da doymuş yağdan uzak durmak isteyen kalp-damar hastaları ile kilo kontrolü ya da zayıflama diyeti yapanlara az tuzlu Burgu, Sürmeli ya da lor peynir gibi uygun peynirleri tercih etmelerini öneriyorum. Sporcular ise içinde özel bir protein cinsi olan serum protein barındıran Muratbey Lor Peyniri tercih etmelidir. Peynir ara öğün ya da ana öğünlerde mutlaka listelere eklenmelidir” diye konuştu.