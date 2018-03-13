'Pilotla son kez İranlı Rezai konuştu, pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi'

İran’da düşen ve 11 kadının yaşamını yitirdiği jetin sahibi olan MC Havacılık’ın Genel Müdürü Basri Demiroğlu, düşen uçağın kokpitiyle İranlı hava trafik kontrolörü arasında geçen konuşmayı anlattı. Deliroğlu, “Pilotumuz son olarak Rezai isimli kontrolörle irtibat kuruyor. Pilotumuz 36 binden 38 bin feet irtifaya tırmanmak istiyor. Yakıt azaldığı için irtifa yükseltmek istiyor. 37 bin 900 feet yüksekliğe geldiğinde heyecanlı bir ses tonu ile tekrar 34 bin feet’e alçalmak istediğini bildiriyor. Rezai alçalmaya müsaade veriyor. Uçak dengeli bir şekilde 34 bin feet’e, sonrasında ise 32 bin feet’e kadar iniyor. Bundan sonra ise dikey bir çizgi halinde düşüş başlıyor” dedi.

İran’da düşen jetin sahibi olan MC Havacılık’ın Genel Müdürü Basri Demiroğlu, düşen uçakla ilgili ilk kez konuştu. Airporthaber’in haberine göre, şu anda cenaze işlemlerinin devam ettiğini ve kendilerinin de kazanın olduğu günden itibaren İran’da bulunduklarını belirten Demiroğlu, kazaya ilişkin şu sözleri söyledi:

“Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kaza incelemesi için üç kişilik heyet gönderdi. Şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Uçağın kara kutuları bulundu. CVR ve FDR çalışır vaziyette. Onlar çözüldükten sonra kazanın nedeni de ortaya çıkacak.”

‘PİLOTLA SON KEZ İRANLI REZAİ KONUŞTU’

Kazanın yaşanmasından dakikalar önce Challenger 604 tipi uçağın pilotu ile konuşan İranlı Rezai adında hava trafik kontrolörü ile konuştuğunu da belirten Demiroğlu, “Pilotumuz son olarak Rezai isimli kontrolörle irtibat kuruyor. Pilotumuz 36 binden 38 bin feet irtifaya tırmanmak istiyor. Yakıt azaldığı için irtifa yükseltmek istiyor. 37 bin 900 feet yüksekliğe geldiğinde heyecanlı bir ses tonu ile tekrar 34 bin feet’e alçalmak istediğini bildiriyor. Rezai alçalmaya müsaade veriyor. Uçak dengeli bir şekilde 34 bin feet’e, sonrasında ise 32 bin feet’e kadar iniyor. Bundan sonra ise dikey bir çizgi halinde düşüş başlıyor. 32 bin feet yükseklikten 12 bin feet yüksekliğindeki dağa çarpana kadar dik bir şekilde düşüyor. Pilotlarımız herhangi bir arıza bildirmiyor. Acil iniş talep etmiyor. Neden kaza oldu bilmiyoruz ancak basınçlama ile ilgili bir sorun yaşanmış ve irtifa düşürülmüş olabilir. Şu an için bir şey söylemek imkansız” dedi.

KÖYLÜLER: ‘UÇAK DÖNEREK DÜŞTÜ’

Bölgedeki görgü tanıkları ile konuşmalarını da aktaran Basri Demiroğlu, uçağın motorunun alev aldığı şeklindeki ifadelerin de görgü tanıkları tarafından doğrulanmadığını, köylülerin uçağın dönerek düştüğünü söylediklerini aktardı.

Uçağın tutunma kabiliyetini kaybederek stall olmuş olabileceğini bildiren Demiroğlu, “ Motorlar yanmış olsa iki motor da çalışmasa uçak o açıyla düşmez. 4-5 dakika mesafede Şehr-i Kürdi Havalimanı var. Oraya iniş talep ederler ve inerlerdi. Motorda bir arıza olup olmadığını bilmiyoruz. Uçağın önünden büyük bir uçak geçip geçmediğini de bilmiyoruz” diye konuştu.

‘UÇAK 3 KEZ ARIZA YAPTI’ İDDİASI SORULDU

Uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet’in ablası İlknur Çelik’in, “Melike bir hafta önce Konya’ya geldiğinde bana ‘Abla bu uçak daha önce 3 kez havada arıza yaptı. Birincisi Paris’e giderken, iki kez de Trabzon’a giderken’ dedi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yüzde yüz ihmal var. Uçakların bakımı yapılmıyordu ve hiç kimse ilgilenmiyordu. Kimse kusura bakmasın. Kendi çocukları da vefat etti. Onunla beraber 10 kişi daha vefat etti. Melike en son geldiğinde bana ne dedi biliyor musunuz, ‘Abla ben bu uçakta uçmak istemiyorum’” şeklindeki iddiaları sonrası gözler MC Havacılık şirketine çevrildi.

İşadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina ve oğlu Can’ın isimlerinin baş harflerini kullandığı MC Havacılık’ın Genel Müdürü Basri Demiroğlu bu iddiaya yanıt verdi.

“UÇAĞIN SON BAKIMI MALTA’DA YAPILDI”

2017 yılında şirketlerinin hat bakım yetkisi alarak ağır olmayan bakımları yaptıklarını kaydeden Demiroğlu, uçağın 2012 yılındar 2015 yılına kadar MNG Teknik’te bakımlarının gerçekleştirildiğini, büyük bakımlarının ise Malta’da Bombardier onaylı bakım merkezinde yapıldığını söyledi. Demiroğlu, uçağın son ağır bakımının bir yıl önce bu merkezde yapıldığını bildirdi.

2 AY ÖNCE ANTALYA’DA MOTOR ARIZASI YAŞANDI, PARÇALAR DEĞİŞTİ

Uçağın iki ay önce Antalya’da bir motor arızası yaşadığı iddiasını doğrulayan Demiroğlu, “Antalya’da motor reverse arızası oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bildirdik. İki kişi gönderdik kontrol ettiler. Uçak boş olarak İstanbul’a geldi. Burada arıza giderildi, parçalar değiştirildi. O arızadan sonra uçak 14-15 kez uçuş yaptı ve bir sorun yaşanmadı” dedi.

‘HERKES SUÇLU ARIYOR’

Herkesin çok üzgün olduğunu, asılsız haberlerin üzüntülerini katladığını belirten Basri Demiroğlu, “Herkes tepki vererek bir suçlu arıyor. Asılsız haberlerin çıkması bizi daha çok üzüyor. Bakımlarda bir usulsüzlük yok. Bakım ekibimiz çok tecrübeli. Her biri bu uçak tipinde 10-15 yıllık tecrübeye sahip. Bakım konusunda kusursuzuz ve iddialıyız” diyerek iddiaları yalanladı.

“KAPTAN PİLOTUN 4 BİN SAAT UÇUŞU VAR”

Uçağın pilotlarına ilişkin de bilgi veren Demiroğlu, uçağın kaptan pilotunun bir yıl önce kaptanlığa terfi ettiğini toplamda 4 bin saat ve bu uçak tipinde bin 900 saat uçuş tecrübesi olduğunu kaydederek, ikinci pilot Melike Kuvvet’in ise Eylül ayından bu yana kendilerinde çalıştığını ve ilk jet tecrübesi olduğunu söyledi.

Demiroğlu son olarak halen DNA testlerinin tamamlanması için İran’da beklediklerini, İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği CASA tipi uçakla işlemlerin tamamlanmasından sonra cenazeleri Türkiye’ye getireceklerini söyledi.