Pimapen Tamiri Dekorasyon Tadilat İşlerinde Püf Noktalar

Dekoratif görünümler için farklı dekorasyon çalışmaları yapan şirketimiz farklı alanlarda kullanmış olduğunuz alanları yenilemektedir. Pencerelerde ve kapılarda kullanılan pimapenler ile ilgili arıza durumlarında ekibimiz arıza kontrolü yaparak pimapen tamiri çalışmaları yapmaktadır. Kış aylarında yağışlardan oluşan arızaları tamir ederek gereken değişim durumlarını da yapmaktayız. Dekorasyonun vazgeçilmezi haline gelen aynalar, ev ve ofislerdeki çalışmalarda çokça kullanılmaktadır. Günümüzde yeni modelleri ile dikkat çeken dekoratif ayna çalışmaları ekibimiz sayesinde yapılmaktadır. Evlerde veya ofislerde özellikle kış aylarında bahçelerinizi rahat kullanmanıza yarayan sistemlerden olan kış bahçesi, alüminyum, cam ve pimapen olarak da yapılmaktadır.

Ofislerin bölümler halinde daha kullanışlı hale gelmesi için farklı dekorasyon çalışmaları yapılmaktadır. İskeleti alüminyum ile kurulan bölmeleri daha kontrollü hale getirmek için jaluzi ofis bölme işlemi gerçekleştiriyoruz. Jaluzi camlar ile tasarlanan ofis bölme işlemleri ile ekstra stor perdeye gerek duymazsınız. Evlerde, ofislerde ve mağazalarda kullanmak istediğiniz otomatik panjur ihtiyaçlarınızı yaparak birçok depo ve garaj alanını inşa ediyoruz.

YILMAZ DEKORASYON

www.yilmazpimapen.com

ADRES

Zafer Mahallesi Güney Sokak No:12 Yenibosna/Bahçelievler

TELEFON

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0532 663 95 58

0537 403 31 58