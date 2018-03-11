Pınar Kutsal: Rekabet artarsa bize ihtiyaç doğar

HK ajans

Bu hafta sizleri İstanbul’da yaşamını sürdüren bir kadın girişimcimiz ile tanıştırmak istiyoruz. Kendisi Lefkoşa’da doğup büyüdükten sonra eş durumundan İstanbul’a yerleşmiş. Pınar Kutsal, Crenvo İnsan Kaynakları (Crenvo İK)’nın kurucusu ve CEO’su. Kendisi, şirketlerin internet ve teknoloji odaklı eleman arayışlarına çözüm oluyor ve Türkiye’nin önde gelen şirketleri için seçme ve yerleştirme hizmetleri sağlıyor. Bunun yanında yine dijitale odaklı eğitim programları ile hem kurumların, hem de sektörün insan kaynağı ihtiyacına ve gelişimine destek oluyor. Kutsal, Kuzey Kıbrıs’ta özel sektörün dijitale yönelmesi, bu konuda kaliteye odaklanması gerektiğini ifade ediyor. Bunun da ancak rekabetin artması ile olabileceğini ifade eden Kutsal, şu noktada Kıbrıs’ta belli başlı sektörler dışında özel sektörde rekabetin çok yoğun olduğunu düşünmediğini dile getiriyor. Pınar Kutsal, bu sebeple de insan kaynağına yatırımın şirketlerin büyük çoğunluğu için bir öncelik olmadığına vurgu yapıyor. İşte detaylar…

Bankacılıktan insan kaynaklarına

SORU: Kamuoyunun size daha yakından tanıması için bize kendinizi anlatır mısınız?

KUTSAL: 1973 Lefkoşa doğumluyum. Bayraktar Türk Maarif Koleji ve ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldum. Kısa sureli bankacılık deneyimimin ardından İnsan Kaynakları alanına geçiş yaptım ve halen bu alanda İstanbul merkezli ve kurucusu olduğum Crenvo İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık şirketimde çalışmaya devam ediyorum. Evliyim ve bir kızım var.

Eş durumundan İstanbul’a gidiş

SORU: Kaç yıldır yurt dışında yaşıyorsunuz ve İstanbul’da yaşamaya iten neden nedir size?

KUTSAL: Kıbrıs’tan 2005 yılında ayrıldım ve İstanbul’a yerleştim. 13 yıldır ailemle birlikte İstanbul’da yaşıyoruz. İstanbul’a gelme kararımız eşimin Türkiyeli olması ve işlerini burada devam ettirmek istemesiyle başladı.

Crenvo İnsan Kaynakları

SORU: İstanbul’da yaptığınız iş konusunda bize biraz bilgi verebilir misiniz?

KUTSAL: İstanbul merkezli butik bir insan kaynakları şirketi olan Crenvo İnsan Kaynakları (Crenvo İK)’nın kurucusu ve CEO’suyum. Şirketlerin internet ve teknoloji odaklı eleman arayışlarına çözüm oluyor ve Türkiye’nin önde gelen şirketleri için seçme ve yerleştirme hizmetleri sağlıyoruz. Bunun yanında yine dijitale odaklı eğitim programları ile hem kurumların hem de sektörün insan kaynağı ihtiyacına ve gelişimine destek oluyoruz.

Kıbrıs’ta özel sektörde rekabet çok yoğun değil

SORU: Yaptığınız işle ilgili Kıbrıs’ta durumu değerlendirir misiniz?

KUTSAL: Nitelikli insan kaynağı Kıbrıs’ta da ilerleyen yıllarda bir ihtiyaç halini alacaktır. Ancak şu anda pazarın özellikle benim yaptığım işle ilgili olarak yeterince büyük olduğunu düşünmüyorum. Özel sektörün dijitale yönelmesi, bu konuda kaliteye odaklanması gerekiyor. Bu da ancak rekabetin artması ile olabilir. Şu noktada Kıbrıs’ta belli başlı sektörler dışında özel sektörde rekabetin çok yoğun olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple de insan kaynağına yatırım şirketlerin büyük çoğunluğu için bir öncelik değil. İnsan kaynaklarına yatırım artarsa bu beraberinde bizler gibi insan kaynakları danışmanlık şirketlerine olan ihtiyacı getirecektir. Ancak belirttiğim gibi, bunun için daha zaman var diye düşünüyorum.

“Kendimi Kıbrıs’ta gibi hissediyorum”

SORU: İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin kurduğu dernekte ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz ve beklentiniz nedir KKTC hükümetinden?

KUTSAL: İstanbul’da yaşayan bir Kıbrıslı olarak henüz derneğimizin faaliyetlerine yeni katılmaya başladım. Ancak her katıldığımda da kendimi Kıbrıs’taymışım gibi hissetmem beni çok mutlu ediyor. Birbirimize olan desteğimizi burada da görüyorum. Her katılımımda özellikle iş konusunda paylaştığımız konular oluyor.

Gelecekten umutluyum

SORU: İstanbul’da yaşayan Kıbrıslılar olarak KKTC’ye baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz?

KUTSAL: İstanbul’daki iş hayatının temposu çok yüksek. Sanırım bunu bilmeyen bir Kıbrıslı yoktur. Kıbrıs’ta da çalıştığımız ve dinamikleri bildiğim için sektörel olarak arada çok büyük bir fark olduğunu görebiliyorum. Ancak ben gelecekle ilgili umutluyum ve Kıbrıs’ın önümüzdeki dönemlerde siyasi gelişmelere de bağlı olarak çeşitli sektörlerde gelişmelerin yaşanabileceğini düşünüyorum. Turizm sektöründe dijital kanalların kullanımının artacağını düşünürken, bankacılık sektörünün de dijitalin itici gücü olacağına inanıyorum. Bu gelişmeler beraberinde bu sektörleri destekleyecek ya da işbirliği fırsatları yakalayacak yeni girişimlere ve girişimcilere yol açacaktır. Elbette tüm bunların gerçekleşmesinde yeni nesile çok iş düşüyor.

KKTC’ye yatırım yapmaya sıcak bakıyoruz

SORU: KKTC’ye yatırım yapmak konusundaki görüşünüz nedir?

KUTSAL: KKTC’ye yatırım yapmayı sürekli değerlendiriyoruz, hatta eşimle birlikte yaptığımız küçük yatırımlar da oldu. Önümüzdeki dönemlerde gelişmeleri takip etmeye ve elbette fırsat olması durumunda yatırımlar gerçekleştirmeye sıcak bakıyoruz.

Dijital alanda girişimcilerin sayısı artmalı

SORU: KKTC hükümetinden beklentileriniz nelerdir adaya yatırım yapılması konusunda?

KUTSAL: KKTC hükümetinin ülkede girişimciliği desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle dijital alanda girişimlerin sayısının artmasını çok değerli görüyorum. Elbette inşaat, turizm, eğitim gibi alanlar KKTC ekonomisinin bel kemiği olsa da, katma değerli girişimlerin hayata geçmesine imkân sağlamak ülkeye hem yatırım gelmesi, hem de iş dünyasının motivasyonu için önemli olacaktır.

Dijital ekosistemde pozisyon almalıyız

SORU: Ülke ekonomisini nasıl değerlendirirsiniz?

KUTSAL: Ülke ekonomisinin gelişimi için üreten bir toplum olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu üretimin de sadece inşaat ya da benzeri konvansiyonel sektörlerde olmasını doğru bulmuyorum. Dijitalleşen dünyada eğitim seviyesi yüksek Kıbrıslı gençlerin özellikle girişimciliğe ilgisinin artması ile gelişimin yakalanabileceğine inanıyorum. Bugün Estonya gibi bir ülke dünya çapında internet girişimleri çıkartabiliyor ve dünya çapında anlamda ölçeklenebiliyorsa, KKTC’nin de bu konuda atacağı adımlarla sınırların kalmadığı dijital ekosistemde pozisyon alması mümkün olacaktır.

Tabii ki dönmeyi düşünüyorum

SORU: İlerleyen dönemlerde adaya kesin yapmayı düşünüyor musunuz?

KUTSAL: İlerleyen dönemlerde tabii ki adaya dönmeyi düşünürüm. Doğup büyüdüğüm yere, geleneklerime, göreneklerime bağlı kalarak yaşlanmayı isterim.