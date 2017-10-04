HABER KIBRIS

Pistten dünya yıldızları geçti

04/10/2017

Pistten dünya yıldızları geçti
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“1. Uluslararası Atletizm Şampiyonası” dün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Havadis/Okan KARADEMİR

Atletizm Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen “Uluslararası Atletizm Şampiyonası” dün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda büyük bir coşku ile yapıldı. Şampiyonada kadınlarda ve erkeklerde 5’er ayrı branşta 13 ülkeden toplam 60 elit sporcu madalya mücadelesi verdi. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmaları kalabalık bir seyirci ve öğrenci topluluğu ilgiyle takip etti. Dünya çapında uluslararası başarıya sahip atletlerin adamızda yarışması izleyenlere güzel anlar yaşattı.

 

Guliyev ve Yuliya’ya büyük ilgi

200 metrede dünya şampiyonu Azeri asıllı Türk Milli atlet Ramil Guliyev ile yüksek atlama kadınlarda 2.01’lik derecesiyle dünya ikincisi Ukraynalı atlet Yuliya Levchenko, 1. Uluslararası Atletizm Şampiyonası’nın en çok ilgi gören isimleri oldu. Yüzlerce öğrenci müsabakalar sonunda bu iki isim ile birlikte fotoğraf çektirmek için saha izdiham yarattı.

Emine’den rekor

Dünyaca ünlü atletlerle yarışma fırsatı bulan atletlerimiz şampiyonada derecelerini geliştirme şansı yakaladı. Bu bağlamda ülkemizin başarılı  kadın atletlerinden Emine Yarkın, 800 metrede 2:18.41‘lik derecesi ile kendisine ait KKTC rekorunu kırdı.

Yarışlarda dereceye girenler şöyle:

Kadınlar 

100 metre

1.Agata Zupin                       Slovenya               11.62

2.Gunta Latiseva-Cudare   Letonya                 11.64

3.Ese Brume                         Nijerya                   12.09

100 metre engelli

1.Luca Kozak                        Macaristan            13.56

2.Helena Jiranova               Çekya                     13.67

3.Krystsina Churyla             Beyaz Rusya          14.04

800 metre

1.Olga Liakhova                   Ukrayna                 2:13.72

2.Darya Barysevich             Beyaz Rusya          2:13.86

3.Şilan Ayyıldız                     Türkiye                  2:14.04

Uzun Atlama

1.Ese Brume                         Nijerya                   6.38

2.Nastassia Miatselskaya    Beyaz Rusya          5.70

3.Nika Ude                            Slovenya               5.58

Yüksek Atlama

1.Yulia Levchenko               Ukrayna                 1.88

2.Karyna Taranda                Beyaz Rusya          1.85

3.Maryia Sivenka                 Beyaz Rusya          1.73

Erkekler

100 metre

1.Ramil Guliyev                    Türkiye                  10.71

2.Sergii Smelyk                    Ukrayna                 10.74

3.Jure Grkman                     Slovenya               10.78

400 metre

1.Mateo Ruzic                      Hırvatistan            47.81

2.Jure Grkman                     Slovenya               48.85

3.Danylo Danylenko           Ukrayna                 49.13

1500 metre

1.Yuriy Kischenko               Ukrayna                 4:07.41

2.Levent Ateş                       Türkiye                  4:08.35

3.Yauheni Hlinski                 İtalya                      4:09.77

Uzun Atlama

1.Serhii Nykyforov              Ukrayna                 7.48

2.Mikita Lapetsenk             Beyaz Rusya          7.16

3.Alper Kulaksız                   Türkiye                  7.09

Cirit Atma

1.Norberth Rıvasz Toth      Macaristan            75.92

2.Branko Paukovic              Sırbistan                                72.22

3.Toygar İsmet Pekbak       Türkiye                  60.44



TAGS: 1. Uluslararası Atletizm Şampiyonası, Uluslararası Atletizm Şampiyonası
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