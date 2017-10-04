Pistten dünya yıldızları geçti

“1. Uluslararası Atletizm Şampiyonası” dün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Havadis/Okan KARADEMİR

Atletizm Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen “Uluslararası Atletizm Şampiyonası” dün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda büyük bir coşku ile yapıldı. Şampiyonada kadınlarda ve erkeklerde 5’er ayrı branşta 13 ülkeden toplam 60 elit sporcu madalya mücadelesi verdi. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmaları kalabalık bir seyirci ve öğrenci topluluğu ilgiyle takip etti. Dünya çapında uluslararası başarıya sahip atletlerin adamızda yarışması izleyenlere güzel anlar yaşattı.

Guliyev ve Yuliya’ya büyük ilgi

200 metrede dünya şampiyonu Azeri asıllı Türk Milli atlet Ramil Guliyev ile yüksek atlama kadınlarda 2.01’lik derecesiyle dünya ikincisi Ukraynalı atlet Yuliya Levchenko, 1. Uluslararası Atletizm Şampiyonası’nın en çok ilgi gören isimleri oldu. Yüzlerce öğrenci müsabakalar sonunda bu iki isim ile birlikte fotoğraf çektirmek için saha izdiham yarattı.

Emine’den rekor

Dünyaca ünlü atletlerle yarışma fırsatı bulan atletlerimiz şampiyonada derecelerini geliştirme şansı yakaladı. Bu bağlamda ülkemizin başarılı kadın atletlerinden Emine Yarkın, 800 metrede 2:18.41‘lik derecesi ile kendisine ait KKTC rekorunu kırdı.

Yarışlarda dereceye girenler şöyle:

Kadınlar

100 metre

1.Agata Zupin Slovenya 11.62

2.Gunta Latiseva-Cudare Letonya 11.64

3.Ese Brume Nijerya 12.09

100 metre engelli

1.Luca Kozak Macaristan 13.56

2.Helena Jiranova Çekya 13.67

3.Krystsina Churyla Beyaz Rusya 14.04

800 metre

1.Olga Liakhova Ukrayna 2:13.72

2.Darya Barysevich Beyaz Rusya 2:13.86

3.Şilan Ayyıldız Türkiye 2:14.04

Uzun Atlama

1.Ese Brume Nijerya 6.38

2.Nastassia Miatselskaya Beyaz Rusya 5.70

3.Nika Ude Slovenya 5.58

Yüksek Atlama

1.Yulia Levchenko Ukrayna 1.88

2.Karyna Taranda Beyaz Rusya 1.85

3.Maryia Sivenka Beyaz Rusya 1.73

Erkekler

100 metre

1.Ramil Guliyev Türkiye 10.71

2.Sergii Smelyk Ukrayna 10.74

3.Jure Grkman Slovenya 10.78

400 metre

1.Mateo Ruzic Hırvatistan 47.81

2.Jure Grkman Slovenya 48.85

3.Danylo Danylenko Ukrayna 49.13

1500 metre

1.Yuriy Kischenko Ukrayna 4:07.41

2.Levent Ateş Türkiye 4:08.35

3.Yauheni Hlinski İtalya 4:09.77

Uzun Atlama

1.Serhii Nykyforov Ukrayna 7.48

2.Mikita Lapetsenk Beyaz Rusya 7.16

3.Alper Kulaksız Türkiye 7.09

Cirit Atma

1.Norberth Rıvasz Toth Macaristan 75.92

2.Branko Paukovic Sırbistan 72.22

3.Toygar İsmet Pekbak Türkiye 60.44