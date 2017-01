Pixie, hedefine varmak için yine geldi

Geçirdiği ameliyatlar sonrasında organlarının yerleri bile değişen 'Canlı Barbie Bebek' ünvanlı Pixie Fox herkesten habersiz yeni bir ameliyat daha olmak için geldi.

Geride bıraktığımız yaz ayında 18. ameliyatını yaptırmak üzere ülkemize gelen Pixie Fox ile bir röportaj gerçekleştirmiş ve onun ağzından geçirdiği operasyonlarla ilgili son derece dikkat çekici detaylara ulaşmıştık. “Dört kez burun estetiği, dört kez meme büyütme, bir sürü dudağıma yağ transferi, özellikle kalçalarım için altı kez operasyon geçirdim. Öyle ki, organlarımın yerleri değişti sonunda” şeklinde bir açıklamaya da imza atan Fox için görünen o ki bu operasyonlar bir tutku haline gelmiş.

İstanbul’da ünlü bir otelde yer ayırtan ve bunu herkesten gizleyen İsveş asıllı model Pixie Fox, 19. kez bıçak altına yatmak için yine Türkiye’yi tercih etti. Ünlü bir çizgi roman kahramanına benzemek adına bu operasyonları yaptıran Fox, böylelikle hedefine bir adım daha yaklaşacak.

26 YAŞINDA 19. AMELİYATI

Model Pixie, 26 yaşında olmasına rağmen, şimdiden 18 kez bıçak altına yatmış. Yeni bir operasyon için yine ülkemize gelen Pixie Fox, sınırları zorlayan fiziğiyle de dikkat çekiyor. Göz rengini parlak maviye çevirmek uğruna Hindistan’a giden Fox’un bu operasyonlar için şimdiye kadar ayırdığı paraysa 145 bin dolar…



İŞTE PIXIE FOX’UN GEÇEN HAZİRAN AYINDA EDDA SÖNMEZ’LE YAPTIĞI O RÖPORTAJ

Şu hikayeni baştan anlatır mısın, sen kimsin?

Ben Pixee Fox, 26 yaşındayım. Bir ablam var. İsveç asıllıyım. İsveç’te çok küçük bir şehirde büyüdüm. Önceden elektrik teknisyenliği yapıyordum. Şu an modelim.

Bugüne kadar kaç operasyon geçirdin?

Bugüne kadar toplam 17 tane estetik operasyon geçirdim. 18'inci operasyon için İstanbul’dayım. Burada örümcek ağı operasyonu olacağım. Bu operasyon cilt yenileme, gerdirme ve kaldırma ile ilgili oluyor.

Nerede yaşıyorsun?

ABD, Kuzey Carolina'da yaşıyorum ama yakında Los Angeles’a taşınacağım.

Neden insan böyle bir şeyi tercih eder?

Çünkü en büyük hayalim bir çizgi film karakterine dönüşmek. Yaşayan bir çizgi karakter olmak istiyorum.

edda

Vücut ölçülerin nedir?

Şu anda sahip olduğum vücut ölçülerim 40 santimetre bel, 30J göğüs.

Çocukluğun nasıldı?

Ailemle beraber güzel bir çocukluk geçirdim. Köpekler, atlar arasında büyüdüm. Çok mutluydum.

Kime benzemeye çalışıyorsun?

Bütün bu operasyonlar sonunda kendi çizgi film karakterimi yaratacağım. İlk ameliyatımı 21 yaşımda oldum. Burun, gözaltı ve göğüs ameliyatlarıydı…

Kaburgalarını aldırdığı doğru mu?

Evet, kaburgalarımın 6’sını birden aldırdım, bunu yapmaya cesaret eden tek kişiyim. En son göz rengimi parlak maviye çevirmek için Hindistan’a gittim…

FOX’UN ESTETİK OPERASYONLARI

Büyük hayranlık beslediği çizgi film karakteri Jessica Rabbit’e benzemek için sağ ve sol kaburgasından toplam 6 adet kaburgasını aldırdı. Bu operasyon sayesinde bel çevresi ölçüsünü 40 cm’e indirdi. Son olarak göz rengini değiştirme kararı verip, gözlerine çizgi filmlerdeki canlı mavi renginde implant taktırdı. Toplamda 17 adet estetik cerrahi ameliyatı oldu. İsveç asıllı modelin yaptırdığı operasyonlar arasında kaburga aldırma, meme büyütme, dudağa yağ transferi, burun estetiği de bulunuyor.

ESTETİĞE 145 BİN DOLAR HARCADIM

Bu operasyonlara ne kadar harcadın?

Bütün bu ameliyatlara toplamda 145 bin dolar harcadım. Ama bu sadece ameliyatlar için ödediğim para. Doktorlara daha fazla ödedim. Ayrıca ailem zengin değil.

Türkiye'ye ilk defa mı geliyorsun?

İstanbul'a ilk defa geliyorum ama Türkiye'ye ikinci gelişim. Yedi yıl önce tatil için gelmiştim. Türkiye'yi çok beğeniyorum.

Ailen 26 yaşındaki kızlarının bu kadar çok operasyon geçirmesine tepkili mi?

Ailem önceleri garip karşıladı. Benim için çok endişelendiler, üzüldüler. Psikolojik bir sıkıntım var diye endişenlendiler. Şu an ailem en büyük destekçilerim arasında.

Erkek arkadaşın var mı?

Erkek arkadaşım yok. Çünkü çok fazla çalışıyorum, çok fazla seyahat ediyorum. Bir erkeğe bağlanmam zor.

Daha önce elektrik teknisyeniydin…

Bazen modellik yapıyorum, parti kızı oluyorum, organizasyonlar düzenliyorum.

AMACIM EN İNCE BELLİ OLABİLMEK

Türkiye'de hangi yemeği beğendin?

Türk yemeklerini denemedim, çünkü ben yemek yemiyorum. Kendi hazırladığım meyve ve sebze küreleri ile besleniyorum. Böyle beslenmem işimin bir parçası oldu. Amacım dünyanın en ince belli kadını olmak.

Estetik operasyonlar devam edecek mi?

Evet, ameliyat olmaya devam edeceğim… Çünkü vücuduma zarar vermediğim sürece, estetik operasyonlarını sürdüreceğim.

Ameliyatlardan korkmuyor musun?

Hayır korkmuyorum. Çünkü çok araştırıyorum. Ve estetik operasyonlarımı sadece dünyadaki en iyi doktorlara yaptırıyorum.

Estetik yaptırmak isteyen kadınlara önerilerin var mı?

Estetik operasyonlar kişinin kendi tercihidir. Eğer istiyorsanız mutlaka yaptırmalısınız. Toplum baskısını doğru bulmuyorum. Kişiler özgür olmalıdır. Estetiği seven kişinin hasta olduğunu düşünmemek gerekir.