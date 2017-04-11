Piyasadaki sahte para bulunamadı

Türkiye’den getirdikleri 50 TL ve 100 TL’lik sahte banknotlarla yakalanan İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek aleyhindeki polis soruşturması tamamlandı. İki zanlı teminatla serbest bırakıldı

Nadire BAHADİ/Havadis

Türkiye’den 50 TL ve 100 TL’den oluşan toplam 5 bin TL sahte banknotla ülkeye gelip Mağusa’da bir eğlence mekanında hesabı sahte parayla ödemek isterken yakalanan İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek aleyhlerindeki polis soruşturması tamamlandı.

7 gün tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan Dimen ve Dölek mahkemenin uygun gördüğü 20’şer bin TL’lik nakdi teminat şartını yerine getirerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Piyasaya sürülen sahte bin 400 TL ise bulunamadı.

10 gündür devam eden soruşturma tamamlandı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ersoy Saydağ, zanlı İbrahim Dimen ve İbrahim Okan Dölek’in 31 Mart tarihinde Mağusa’daki bir eğlence mekanından aldıkları içkinin karşılığında 3 adet sahte 50 TL ile ödeme yapıp sahtekarlıkla 55 TL para üstü temin ettiklerini anımsattı. Zanlıların işletme sahibin fark etmesi üzerine polise teslim edildiğini belirten Saydağ, zanlıların polise verdikleri ifadelerinde 50 ve 100 TL sahte banknottan oluşan toplam 5 bin TL ile ülkeye geldiklerini beyan ettiklerini bu güne kadar bulunan toplam sahte paranın ise 3 bin 600 olduğunu ifade etti. Dölek ve Dimen aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Saydağ, zanlıların yargılanma safhasında yargılanmaktan kaçmamalarını temin etmek maksadı ile teminata bağlanmalarını talep etti.

Haftanın 4 günü imzaya gidecekler

Zanlıların teminata bağlanmasını uygun gören Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla İbrahim Dimen ve İbrahim Okan Dölek’in yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi. Zanlıların 20’şr bin TL nakdi teminat yatırmasını uygun gören Hacımulla, ayrıca zanlıların haftanın 4 günü en yakın polis karakoluna giderek ülkede olduklarına dair ispatta bulunmalarına emir verdi.