Piyasalarda gün ortası döviz, altın ve borsa

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 261,71 puan değer kaybetti. Dün, 101.207,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 88,50 puan ve yüzde 0,09 artışla 101.296,29 puandan başladı. Endeks en düşük 100.850,96 puanı, en yüksek ise 101.415,68 puanla tarihi zirvesini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 132'si değer kazandı, 196'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, EİS Eczacıbaşı İlaç, Koza Anadolu Metal, Petkim ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.219,03 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,93, bileşik getirisi yüzde 11,23 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1320, sterlin/dolar paritesi 1,2910, dolar/yen paritesi 113,65 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5920 liradan, avro 4,0670 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.219,03 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 48,90 dolardan işlem görüyor.