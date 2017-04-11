Piyasaya ateş düştü

ABD yalnızca Suriye’yi değil piyasaları da vurdu. Dolar bir anda yükseldi, borsa düştü. Ekonomistler, Türkiye’deki Anayasa değişikliği referandumundan çıkacak sonucun da dövize ciddi etkisi olacağını kaydetti

PİYASALARA SURİYE ATEŞİ DÜŞTÜ: ABD’nin geçtiğimiz hafta Suriye’deki hava üstüne Tomahawk füzeleri ile askeri operasyon düzenlemesinin ardından ABD Doları dünyada değer kaybederken Türkiye'de yüzde 0.74 yükselerek 3.70 TL’den 3.74 TL’ye çıktı

EURO-STERLİN-ALTIN: Euro da yükselişe geçti, 3.95’ten 4 bandına kadar yükseldi. Altın 10 TL birden zamlandı. Döviz kurlarının serbest piyasa değeri KKTC Merkez Bankası verilerinin üzerinde oldu.

Dolar, serbest piyasada dün 3.75TL’den, Sterlin 4.67 TL’den Euro ise 3.97 TL’den alıcı buldu

SIRADA REFERANDUM SÜRECİ VAR: Döviz kurlarında bir fırtına da referandum sürecinde bekleniyor. Ekonomistlere göre, döviz global piyasalardan etkilendiği oranda Türkiye’nin yapısından da etkileniyor. 16 Nisan’daki Anayasa değişikliği referandumu da dövizi ciddi derecede etkileyecek

Duygu Alan’ın haberinin tamamı Havadis'te