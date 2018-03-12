PKK, Londra’da metroyu felç etti

Türkiye’nin Afrin’e yaptığı Zeytin Dalı Operasyonu’ndan rahatsız olan terör örgütü PKK, dün Londra’da metroyu felç etti. Manchester ve King’s Cross'daki Piccadilly istasyonundaki seferler, PKK’ya destek veren gösteriler nedeniyle saat 13.00’ten 16.30’a kadar engellendi. PKK’nın çirkin yüzüyle karşılaşan İngilizler, hafta sonu tatilinde duran metro seferleri nedeniyle neye uğradığını şaşırdı.



Londra'daki dört saati aşan gösteriyle ilgili açıklama yapan Ulusal Demiryolu, “Polis, Londra King’s Cross'daki istasyonun dışındaki olayla başarılı bir şekilde başa çıktı ve istasyon yeniden açıldı” dedi. Ancak her fırsatta terör örgütüyle arasına mesafe koymakta güçlük çeken Batı, örgütün çirkin yüzüyle bir kez daha yüzleşmiş oldu.