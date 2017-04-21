PKK'nın finans ayağına büyük darbe

İstanbul Polisi, PKK’ya destek amacıyla sigara kaçakçılığı yapan şebekelere operasyon düzenledi. Dosya kapsamında aranan 44 şüpheliden 34'ü yakalandı. 1 milyon 317 bin paket sigara ele geçirilirken, 6 i'sı TIR 30 araca el konuldu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, organize olarak sigara kaçakçılığı yapan bir şebeke belirledi. Şebekeyi takibe alan ekipler, kaçakçıların, elde ettikleri paranın önemli bir kısmını PKK'ya yönlendirdikleri anlaşıldı. Soruşturma derinleştirildi. Araştırmalarda, kaçak sigaralarla, terör örgütüne önemli oranda finans sağladığı belirlendi. Kaçak sigaraları yurt dışında üreten ve Türkiye'ye sokan farklı illerde pazarlayan şebeke üyesi 44 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin ele başının H.D. olduğu ve Arnavutköy’de lüks bir dairede yaşadığı tespit edildi.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şebeke üyelerinin yakalanması için operasyon kararı alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı. 45 adrese düzenlenen baskınlarda, şebeke elebaşının da aralarında olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.

MİLYONLUK SİGARA

Aramalarda piyasa değeri, 14 milyon lira olan 1 milyon 317 bin paket kaçak sigara, 20 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi. Şebekenin sigara sevkiyatında kullandığı 6 TIR, 3 otobüs, 17 kamyonet ve 4 otomobile el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.