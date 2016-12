Plaka olayındaki detay

Sorun yarat, çözme, çözeme sonra daha da büyüsün, başımıza yıkılsın.

İşte bizim gerçeğimiz, dünya nelerle uğraşıyor, aş, iş, can derdi her tarafta yaşamları etkiliyor, biz saçma bile olmayacak gündemlere teslim oluyoruz.

Bu ülkenin ne yazı, ne kışı belli.

Orta mevsimlerimiz yok, ansızın sıcağın da, soğuk ve yağmurlu havanın da etkisini hissediyoruz.

Her yaz döneminde yangınları, her kış mevsiminde de yağışları tartışıyor, suçlu arıyor, günü kurtarıyor ve unutuyoruz.

Yine yağmur, ki öyle böyle bir yağmur değil.

Özellikle Girne’yi mahvetti, felç etti, zarar ziyan verdi.

Yazmaktan, konuşmaktan, bıktık ama yılların yanlışları, hataları, yine yüzümüze vurdu.

Alışkın olmadığımız hava ve yağışlar yine zayıf noktamızdan yakaladı.

Hazırlıksız, savunmasız, önlemsiz, umursamaz, plansız ve arkası geldi.

Suçlu aramak artık faydasız, bundan sonra ne yapılacak? Mesele bu.

Keyfi, ahbap-çavuş ilişkileriyle şekillenen, doğaya, şehirlere yapılmaması gerekenler de ısrar edilmesinin bedeli ödüyoruz.

Bunun bir yerde, bir sonu olmalı.

Kimsenin gözünün yaşına bakmadan, bilimsel, planlı bir ülke ve ülke yönetiminin sil baştan yapılandırılması gerek.

Hükümet kanadı birçok karar alıyor, sonra değişiyor, değiştiriyor.

İncir çekirdeğini doldurmayacak, icraat sayılmayacak neden, amaç, ihtiyaç sorularına cevap vermeyecek kararlar alınıyor.

Bunca sıkıntı, beklenti, acil, önemli, yaşamsal konu varken, nereden, niçin çıktığı belli olmayan adımlar atılıyor.

Yılların değişmeyen alışkanlıkları, popülizm, şeffaflıktan uzak, ben yaparım olur mantığı, hükümetim güç bende düşüncesi, toplumsal kazanımdan çok, zümresel çıkarların ön planda olduğu dönemlerin sonu gelmiyor.

Vatandaşın her hatanın, her kararın, her yanlışın bedelini ödemek gibi bir zorunluluğu yok.

Elektrik zammı, emirnameler, vergi afları, saat konusundaki ısrar ve dahası, ayrı yazı konuları, tartışma gündemleri.

Ardı, arkası kesilmiyor, inandırıcı, güven verici değil.

Son olarak da plaka olayı, henüz kiralık araçların plakalarının neden değiştiği mantıklı bir açıklama bulmamışken, tüm araçların plaka renklerinin değişmesi kararı.

Neden, niçin, sebep, gerekçe, hayatımızda ne değişecek?

Avrupa’nın saatini istemiyoruz ama plakasını mı istiyoruz?

Trafikle ilgili sorunları mı çözecek?

“1 Haziran 2017 tarihinden itibaren kaydı yapılacak olan motorlu araçların plakaları, dikdörtgen veya kare, ön ve arka olmak üzere her iki plakanın da zemini beyaz ve mukayyit tarafından belirtilecek “Mühürlü” şekilde olacak.

Bunun yanında yeni araç plakaları, mukayyitçe yetkilendirilecek kişi ve veya işletmeler tarafından yaptırılacak.

1 Haziran 2017 tarihinden önce kaydı yapılan motorlu araçlar, tüzüğün yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Haziran 2017’den itibaren 10 yıl boyunca 2027’ye kadar mevcut plakalarını kullanabilecek.”

Ortaya neler, neden atıldı?

Önce tüm araçlar, sonra yeni kayıt olacak olanlar, sonra da 1 Haziran 2017 yılından sonra kayıt olanlar, en sonunda da 10 yıl için de tüm araçlar.

Bir kararı normalleştirmek, önce tümü, sonra bir kısmı diyerek tepkiyi istenen düzeye çekmek.

Buradaki esas detay bana göre farklı, nedir farklı olan detay?

“Yeni araç plakaları, mukayyitçe yetkilendirilecek kişi ve veya işletmeler tarafından yaptırılacak.”

Neden böyle bir uygulama yapılacak, yeni araç plakası yapmak çok özellikli mi ki mukayyitlikçe yetkilendirilecek?

Ayrı bir sektör mü yaratılacak, bazı plaka yapanlara has bir iş mi düşünülen?

Kriter nedir, kim neye göre, kimi seçecek ve bu değişim işini yaptıracak?

Bunun bir izahı, bir amacı, bir anlamı varsa karardan önce bu açıklansın, anlatılsın.

Bize de önyargı ve güvensizlik değil, anlama ve anlatma kalsın.