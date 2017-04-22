Planladı, öldürdü

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, imam nikahlı eşini kampus ortasında bıçaklayarak öldüren Suat Aşır’ın 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi. Tutukluluk duruşmasında cinayetin detayları konuşuldu

ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ: Suat Aşır, mahkemede imam nikahlı karısının kendisini aldattığını öne sürerek, cinayeti bu gerekçeyle işlediğini söyledi. Suat Aşır, Serap Şen diye birinin, sürekli olarak “karın seni aldatıyor” diyerek onu cinayete teşvik ettiğini söyledi

ÖLDÜRME NİYETİYLE GİTTİ: Aşır, Gamze Pehlivan’ı, çalıştığı hediyelik eşya dükkanının bulunduğu kampusta bıçakladıktan sonra yanında götürdüğü benzinle yakmak istedi. Aşır’ın önceden satın aldığı bıçak ve pet şişe içinde benzinle Gamze Pehlivan’ın yanına gitmesi cinayetin planlı olduğunun kanıtı olarak değerlendirildi

MAHKEMEDEN AVUKAT İSTEDİ: Mahkemede sakin tavırlarıyla dikkati çeken katil zanlısı Suat Aşır, Serap Şen’in kafasına girdiğini ancak cinayet nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Suat Aşır, mahkemeden kendisini savunmak için avukat talebinde de bulundu

Havadis/Devrim DEMİR

Haspolat’ta önceki gün Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Fakültesi önünde imam nikâhlı eşini birçok yerinden bıçakladıktan sonra öldüren ve yakmak isteyen Suat Aşır, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polisin almış olduğu yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkarılan zanlı Aşır’ın sakinliği dikkat çekti.

Mahkemede cinayetin soruşturmasını yürüten Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, Gamze Pehlivan’ın ölüm nedeninin iç organ ve büyük damar kesilmesi sonucu iç ve dış kanama olduğunu açıkladı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Üniversitede hediyelik eşya satıyordu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, Suat Aşır’ın “Taammüden adam öldürme”, “Şiddet tehdidi”, “Zorla adam kaçırma”, “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Aydın, olayın önceki gün Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Fakültesi önünde saat 13.55 sıralarında yaşandığını anlattı. Zanlının Ankara’da yaşadığını ve kısa bir süre önce adaya giriş yaptığını ifade eden Aydın, öldürülen Gamze Pehlivan’ın Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde hediyelik eşya sattığını ve Aşır’ın imam nikâhlı eşi olduğunu söyledi.

Aydın, zanlının Pehlivan’ın okulda olduğu bir esnada yerini tespit ederek Oraya gittiğini kaydetti.

Bıçakladı, yakmak istedi

Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, zanlının tasarrufunda bulundurduğu 43 santim siyah bıçağı Gamze Pehlivan’ın vücudunun birçok yerine soktuğunu kaydetti.

Aydın, zanlının daha sonra beraberinde getirdiği bir buçuk litrelik pet şişede bulundurduğu benzini Pehlivan’ın üzerine gelişigüzel döküp, elinde bulundurduğu çakmakla yakarak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Görgü tanıklarının ambulansı arayarak Pehlivan’ın hastaneye kaldırıldığını kaydeden Aydın, Gamze Pehlivan’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak hastanede yaşamını kaybettiğini belirtti.

Aydın: Zanlı araç sahibini tehdit etti

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini, zanlının olayın hemen ardından elindeki bıçakla üniversitede park halinde duran bir aracın şoförünü bıçakla tehdit ederek olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Aydın, zanlı Suat Aşır’ın Lefkoşa’ya girdiği zaman araçtan inerek bıçağı attıktan sonra yaya olarak koşarak gözden kaybolduğunu, araç sahibinin polise yapılan ihbar üzerine polis birimlerinin harekete geçtiğini kaydetti.

“Otopside öldürücü bıçak darbeleri ve ikinci derece yanıklar”

Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, mahkemeye geldikleri esnada otopsinin halen devam ettiğini ve ilk bulgularda Gamze Pehlivan’ın vücudunda kesici ve delici aletle derin ve öldürücü yaralar tespit edildiğini aktardı.

Aydın, Pehlivan’ın yüz, omuz ve sırtında ikinci derece yanıklar tespit edildiğini belirterek otopsinin devam ettiğini aktardı.

İşlediği suçu itiraf etti

Olayın hemen ardından kayıplara karışan zanlının bulunması için ada genelinde ve Lefkoşa’da çok yönlü araştırma başlattıklarını kaydeden Aydın, Aşır’ın Dumlupınar bölgesinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Aşır’ın sorgulanmak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü kaydeden Aydın, zanlının işlediği suçu itiraf ederek kabul ettiğini belirtti.

Kamera kayıtları mercek altında

Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, zanlı Suat Aşır’ın kısa bir süre önce ülkeye giriş yaptığını ve bıçağı yeni satın aldığını tespit ettiklerini kaydetti. Bir çok kamera kaydının incelenmesi gerektiği ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Aydın, zanlı Suat Aşır’ın soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

“Azmettirildim”

Katil zanlısı Suat Aşır, mahkemede avukat talebinde bulundu. Aşır, söz hakkı alarak işlediği suçtan ötürü pişman olduğunu ifade ederek, “Serap Şen isimli kadın 10 gündür eşimin beni aldattığını söyleyip durdu. Kafama girdi ve sen nasıl adamsın diyerek beni azmettirdi” dedi.

Otopsi sonucu açıklandı

İmam nikâhlı eşi tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybeden Gamze Pehlivan’ın otopsi sonucu dün açıklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada Pehlivan’ın ölüm sebebi şöyle verildi.

35 yaşındaki Gamze Pehlivan’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopside ölüm sebebi “delici/kesici alet yarası sonucu oluşan iç organ ve büyük damar kesilmesi neticesinde gelişen iç ve dış kanama” olarak belirtildi.