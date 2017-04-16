Plansız yapılaşma Girne’yi bitirdi, artan öğrenci sayısı nedeniyle baş gösteren yurt furyası Lefke ve Güzelyurt’u tehdit ediyor. Mağusa ve İskele ilçeleri de plansız yapılaşmayla alt üst oluyor. Şehir Plancıları Odası kaygılı

“EMİRNAMELER MÜDAHALE ARACI”: Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu: Emirnameler, kentin yapılaşmasını düzene sokmak için yapılan kısa süreli müdahalelerdir. KKTC’de emirnameler zaman zaman rant aracı olarak müdahalelere uğruyor. Emirnamelerle sahiller katledildi, kat yükseklikleri arttı

“İMAR PLANI ŞART”: Refikoğlu: Tüm ilçelerde imar planı yapılmalı ve bu planlara uyulmalıdır. ‘İsteyen istediği yere inşaat yapsın’ mantığının sonucu Girne’de önümüzde duruyor. İmar planlarına geçilmezse tüm ülkenin sonu Girne gibi olacak, Girne ise çok daha kötü olacak

“LEFKOŞA KAYGILANDIRIYOR”: KKTC’de imar planına sahip tek ilçe Lefkoşa ancak bu plana da uyulmuyor. Yasa gereği her 5 yılda bir yapılan revizyonda plan deliniyor. Lefkoşa İmar Planı’na 2017’de yine müdahale edilecek. Bu durum bizi kaygılandırıyor

Havadis/Duygu ALAN

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Lefkoşa dışında diğer ilçelerin genelde emirname ve fasıl 96 ile yönetildiğini kaydederek, diğer ilçelerde de en kısa sürede imar planlarına geçilmesinin şart olduğunu daha da önemlisi imar planlarına uyulması gerektiğini kaydetti.

Refikoğlu, emirnamelerin zaman zaman rant aracı olarak müdahalelere uğradığını belirtti.

“Emirnameler kentin yapılaşmasını düzene sokmak için yapılan kısa süreli müdahale aracıdır” diyen Refikoğlu, KKTC’de emirnameler zaman zaman rant aracı oldu. Eğer araziniz imara kapalı ise ve de arkanızda ‘dayı’nız varsa o emirname bir gecede değişti, ertesi gün araziniz imara açıldı” dedi.

Merter Refikoğlu, “İmar planları size okulların, hastanelerin, konutların vs. nerelerde olması gerektiğini söyler. İsteyen istediği yere inşaat yapamaz. Bu yüzden yapılması gereken tüm ilçelerde imar planına geçmek ve imar planlarına uymaktır. Aksi halde kısa süre sonra tüm ilçelerin sonu Girne gibi olacak” diye konuştu.

“Lefkoşa için endişeliyiz”

Merter Refikoğlu, Lefkoşa İmar Planı’nın 5 yılda bir yenilendiğini kaydederek halen 2012 yılında değiştirilen imar planının yürürlükte olduğunu ve 2017 yılı içerisinde Lefkoşa İmar Planı’nda yeniden değişikliğe gidileceğini söyledi.

İmar planlarında değişikliklerin kentin ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gerektiğini söyleyen Refikoğlu, bu noktada Lefkoşa için ciddi endişe duyduklarını kaydetti.

Merter Refikoğlu, imar planında yapılacak değişikliklerle ilgili hala daha Şehir Plancıları Odası’ndan görüş alınmadığını söyledi.

Refikoğlu, “Lefkoşa İmar Planı yıllar içerisinde birçok kez müdahaleye uğradı. 2017 yılı içinde yine müdahaleye uğrayacak. Lefkoşa İmar Planı’na geçmiş yıllarda yapılan müdahaleler dikkate alındığında bu yıl planda yapılacak değişiklik konusunda kaygılarımız var. KKTC’de imar planı değişikliği sadece birilerini mutlu etmek için, seçime yönelik değiştiriliyor” diye konuştu.

Refikoğlu, “Ancak biz Lefkoşa’nın daha fazla katledilmemesi için her türlü mücadeleye hazırız” dedi.

“Emirnamelerle katlettik”

İmar planlarının yapılması gerektiği üzerinde duran Refikoğlu, Girne’yi örnek göstererek “Kat yükseklikleri emirnamelerde artırılması yasadışıdır çünkü emirnameler kısıtlayıcıdır, artırıcı değil, ama biz emirnamelerle Girne’de sahillerimizi katlettik, kat yüksekliklerini arttırdık, arttırmaya da devam ediyoruz” dedi.

Refikoğlu, “İmar planları yapılması, lazım ki kentlerimizi kurtaralım. İsteyen istediği yere inşaat yapsın mantığı Girne’de önümüzde duruyor. Keza bugün Lefke’de, kalkanlı’da ve Güzelyurt merkezinde yurt katliamı sürüyor. İmar planlarına geçilmezse tüm ülke günün sonunda Girne örneği gibi olacak” diye konuştu.

“Ülkesel Fizik Planı’nı da dikkate alan yok”

Ülkesel Fizik Planı’nın da uzun yıllar yapılamamasının nedenlerinden biri ekonomik ise diğerinin de siyasi olduğunu söyleyen Refikoğlu, 2015 yılında Ülkesel Fizik Planı’nın yapıldığını ancak Lefkoşa İmar Planı örneğinde olduğu gibi kararlar alınırken Ülkesel Fizik Planı’nın da dikkate alınmadığını öne sürdü.

Refikoğlu, “2015 yılında Ülkesel Fizik Planı yapıldı ancak buna uyulmuyor. Ülkesel Fizik Plan artık Girne’nin kitle turizmi için yeterli doluluğa ulaştığını söylüyor, yeni kitle turizmi için başka bölgeleri yönlendiriyor. Ama biz Girne’de 2015’ten bugüne onlarca otel izni verdik” diye konuştu.