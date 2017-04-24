Podyumların yıldızıydı şimdi koyun otlatıp tavuk besliyor

Podyumların ünlü isimlerinden biri olan eski manken Bilun Dohmen, Bodrum’da bir köye yerleşti. 90’lı yıllarda podyumların tozunu attıran Dohmen’in şimdiki hali ise görenleri şaşırtıyor.

Avrupa ve Türkiye’de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen Gündoğan mahallesinde yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurdu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen’in geçmişinden eser kalmadı. Görkemli hayatı geride bırakan ünlü manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor. Gün boyu çiftliğinde çalışan Dohmen, şalvarını ve basmasını üzerinden hiç çıkarmıyor. Köylüler tarafından da benimsenen ünlü manken beslediği tavukların her sabah yumurtasını topluyor. Kekliklerini yemleyip bahçesindeki keçileri otlatan Dohmen, yaz kış Bodrum’da yaşıyor.



Yaklaşık 20 yıl boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde podyumlarda boy gösteren Dohmen en son İstanbul’da Cemil İpekçi’nin defilesinde beyaz gelinlikle jübilesini yapmıştı. İstanbul’daki tüm mal varlığını satan Dohmen daha sonra Bodrum’un Gündoğan mahallesinde bir arsa alarak içerisine çiftlik yaptı. Kedi, köpek, keçi, koyun, tavuk, keklik, papağan ve bıldırcın besleyen ünlü manken tüm hayvanlarıyla teker teker kendi ilgileniyor. Keçi sütü sağarak kendine yoğurt yapan ünlü manken sabah erken saatlerde kalkarak tavuk ve bıldırcın yumurtalarını topluyor. Keçi ve koyunlarını otlatan Dohmen kendi odununu ise evinin yakınında bulunan ormanlık alandan kendi kesip, topluyor. Dohmen mankenlik yaptığı zamanlardan beri tek hayalinin bir köye yerleşip sesiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ve tüm hayatı boyunca bu hayalini gerçekleştirmek için çalıştığını açıkladı.

İha muhabirine açıklamalarda bulunan Dohmen “20 yıl yurtdışı Amerika, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa’da ve dünyanın birçok yerinden mankenlik yaptıktan sonra artık Bodrum’a yerleşmeye karar verdim. En son defilemi ise Cemil İpekçi defilesinde gelinlik ile yapmıştım. Artık emeklilik zamanı geldi dedim ve hayalimi gerçekleştirdim. Keçilerim, köpeklerim, tavuklarım ile kendime gizli bir dünya kursum. Burada çok mutluyum ve yaz, kış buradayım. Hiçbir yere de gitmeyi düşünmüyorum. Yıların yorgunluğunu burada atıyorum. Burada artık hayvanlarımla huzurlu mutlu sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum”dedi.