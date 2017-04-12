Polis bülteni yine kabarık!

Lefkoşa’da, bir taksi durağında çalışan A.S.(E-33) adlı şahıs, müşterilerden tahsil ettiği toplam bin 495 TL tutarındaki nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polis bültenine göre, Girne’de “Kaşgar Market” adlı iş yerinde çalışan B.H.(K-22) adlı kişi de satıştan elde edilen 4 bin 795 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldı.

B.H. tutuklandı.

Öte yandan, 9 Nisan’da Gazimağusa’da E.Ç.(E-21) adlı şahıs, tartıştığı Doğan Delice’nin yüz ve vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme atarak burun kemiğini kırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Meydana gelen olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.