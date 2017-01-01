Polis, denizden tek tek topladı

Alçak saldırı sırasında denize sıfır konumda olan ünlü eğlence mekanında bulunan onlarca insan panikle denize atlayarak yaşamlarını kurtarmaya çalıştılar.

SALDIRIDAN KURTULMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR

Alçak saldırı sırasında denize sıfır konumda olan ünlü eğlence mekanında bulunan onlarca insan panikle denize atlayarak yaşamlarını kurtarmaya çalıştılar. Deniz Polisi, denize atlayanları kurtarmak büyük mücadele verdi.

Beşiktaş Ortaköy’de bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırı sonrası polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden sardı. Öte yandan gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı öğrenildi.

DENİZDEN TOPLANDILAR

Ortaköy’de bulunan gece kulübüne silahlı saldırı sonrası polis gece kulübüne saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Polis karadan gece kulübünün etrafını sararken, deniz polisi de denizden olaya müdahale etti. Öte yandan gece kulübünden bulunan bazı vatandaşların saldırıdan kurtulmak için denize atladığı deniz polisinin de şahısları kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi.



