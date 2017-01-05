Polis dosyası kabarık!

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU



1. Dün KKTC’ye giriş yapan yolculardan bazılarına narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda; M.Ö.(E-37)’nün tasarrufunda yaklaşık beş gram, T.Ö.(E-31)’nün tasarrufunda yaklaşık bir gram ve V.T.(E-21)’nin tasarrufunda ise yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. Dün, saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu Boğazköy kavşağında A.O.(E-26)’nun kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan H.A.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK



1. Dün, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da arasta bölgesinde faaliyet gösteren “İlya Collectıon” isimli iş yeri içerisinde bulunan Zeynep MERTKAN’a ait el çantası ve içerisinde muhafaza edilen toplam 8.315 Euro, 790 TL, 10 STG, 358 Amerikan Dolarını, 3 adet Kıbrıs Faisal Bankasına ait 3.280 TL, 5.000 TL, ve 5.365 TL lik çeklerin R.B.(E-19) tarafından çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. Dün, saat 10:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu-Girne’de, ikametgah sahibi L.R.(K-60), kira borcunu ödemediği gerekçesi ile söz konusu ikametgahta kiracı olarak bulunan Erol SEVEN’i elleri ile ittirip darp ettikten sonra, izinsiz ikametgaha girerek, yatak odası içerisinde bulunan bir adet 14 ayar altın yüzüğü çalıp akabinde bir çok ev eşyasını balkondan dışarıya atmak suretiyle uygunsuz tavır ve harekette bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



BİRİNCİ DERECE ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL, GÜMRÜKSÜZ MAL VE KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TASARRUFU



Dün, saat 21.00 sıralarında, Akıncılar-Ercan anayolu üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Z.M.(E-32) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, toplam 25 kilo GKRY menşeyli pirinç bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan İ.İ.(E-22) tutuklanmış olup yapılan ileri sorgulamalarında, adı edilenler ve Akıncılar’da sakin İ.K. (E-42)’nin söz konusu pirinçlerin GRKY bölgesinden aldıktan sonra birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilmiştir. Akabinde 4-05.01.2017 tarihleri, 23.15-01.30 saatleri arasında, Akıncılar’da sakin İ.K.(E-42)’nin ikametgahında yapılan aramada ise; 10 adet 7.65 mm çapında ve 9 adet ise 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.