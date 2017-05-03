Polis Genel Müdürlüğü'nden yangın uyarısı

Polis Genel Müdürlüğü, ülkede son dört ayda 143 yangın meydana geldiğini, yangınların temel nedenleri arasında dikkatsizlik ve ihmalin bulunduğunu belirterek, halka gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, ülkede, 2016 yılında 743 yangın olayı olduğuna işaret edilerek, 1 Ocak – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında ise 143 olay yaşandığı ve bu sürede meydana gelen yangın sayısının 886’ya ulaştığı kaydedildi.

Can ve mal güvenliğini tehdit eden, ülkeyi ve halkı maddi ve manevi kayıplara uğratan, yangın olaylarının temel nedenleri arasında; dikkatsizlik, ihmal ve yangına karşı gerekli tedbirlerin zamanında alınmamasının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, yangına karşı alınabilecek tedbirlere de yer verildi.

Tedbirler arasında, izinsiz ve gerekli önlemleri almadan ateş yakılmaması, ev ve iş yerlerinin çevresindeki otların sökülerek veya sürdürülerek temizletilmesi ve temizlik için ateş yakılmaması bulunuyor.

Polisten yapılan açıklamada, yangına karşı şu önlemlerin alınması tavsiyesinde bulunuldu:

“Çocuklarınızın, kibrit, çakmak veya kıvılcım çıkartan gereçlerle oyun oynamalarına müsaade etmeyiniz.

Açık yerler ve özellikle ormanlık alanlarda, arazilerde ve yollarda içtiğiniz sigarayı çevreye atmayınız.

Şişe ve cam parçalarının güneş altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığını ve yangınlara neden olabildiğini unutmayınız.

Ateşli pikniğin yasaklandığı alanlarda ateş yakmayınız. Ateşli piknik yapılması durumunda, sadece özel olarak hazırlanmış ocak ve mangallarda ateş yakınız ve ateşin tam olarak söndüğünden emin olmadan bölgeden ayrılmayınız.

Elektrik prizleri üzerinde çoklu fiş kullanımından kaçınınız. Evinizden ayrılacağınızda veya evde uyurken çamaşır-bulaşık makinesi, ütü, soba, vantilatör gibi elektrikli cihazlarınızı çalışmadığından emin olunuz.

Elektrik kesintisi olması halinde, elektrikli cihazların fişlerini prizden çıkarınız. Arızalı olan elektrikli cihazları kullanmamaya özen gösteriniz.

Gaz ocakları ve gazla çalışan cihazların tüp bağlantı hortumlarının uçlarını mutlaka kelepçe ile sabitleştiriniz. Hortumları yılda bir kaç kez sabun köpüğü kullanarak sızdırmazlık testine tabi tutarak kontrol ediniz. Kaçağı olanları veya yıprananları değiştiriniz. Gaz ocağını faal durumda bırakıp evinizden ayrılmayınız.

Ev veya iş yerinizde gaz kokusu hissettiğinizde, herhangi bir patlamaya veya yangına sebebiyet vermemek için elektrik düğmelerini, ateş veya kıvılcım çıkarabilecek herhangi bir maddeyi/cihazı kullanmayınız. Böyle bir durumla karşılaşmanız durumunda kapı ve pencereleri açarak ortamı iyice havalandırınız.

Kullandığınız motorlu araçların elektrik sistemlerini, yakıt tanklarını ve borularını kaçağa karşı kontrol ettiriniz. Arızalı araçlarla seyahat etmeyiniz.

Kullandığınız tarımsal araçların kontrolünü yapınız. Özellikle hasat dönemlerinde araçlarının elektrik kaçağı olan veya egzozu delik-çürük olan araçları kullanmanız durumunda atılan kıvılcımın bir serveti yok edebileceğini göz önünde bulundurunuz.

Tamir veya imal işlerinde kullanılan elektrik kaynağı veya spiral gibi kıvılcım saçan aletleri kullanmadan önce bölgede olası yangına karşı gerekli önlemleri mutlaka alınız.

Elektrik telleri ile temas eden ağaçların budanabilmesi veya birbirine temas eden elektrik hatlarının tamiri için gecikmeden yetkililere bilgi veriniz.

Çıkabilecek yangınlara karşı ilk müdahalede bulunmak amacı ile eviniz-işyerinizde bakımı ve kontrolü düzenli yapılan bir adet 6 kg kapasiteli çok maksatlı kuru kimyevi toz veya 3 kg kapasiteli karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız sizin yararınıza olacaktır.

Yangına sebep olabilecek, ihmal, tedbirsizlik ve dikkatsizliklerden kaçınınız. Yangın belirtisi gördüğünüzde hemen 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat veya 177 Orman Yangın Acil telefon hatlarından durumu ilgililere bildiriniz. Yangın söndürme çalışmalarına katılarak veya yardımcı olarak katkı sağlamanın bir vatandaşlık görevi ve yasal yükümlülük olduğunu saygı ile hatırlatırız.”