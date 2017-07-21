Polis hala kavganın nedenini öğrenemedi

Devrim DEMİR-HAVADİS

Lapta’da geçtiğimiz hafta sonu çıkan kavgada, 4-5 kişiyle birlikte T.G. ve O.Ç.’yi ciddi şekilde darp edip, T.G.’nin burnunu ve dişini kıran Yusuf Mert Altıncık ile Ahmet Tanık’ın ardından Malik Gezer ve Muhammed Kara da polis tarafından tutuklandı.

3 günlük tutukluluk süreleri dolan Altıncık ve Yanık’la birlikte Gezer ve Kara’da dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların soruşturma amaçlı birer gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Gezer ve Kara’da tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Güneş, zanlılar Yusuf Mert Altıncık ve Ahmet Tanık’ın “vahim zarar” suçundan tutuklandıklarını belirtti.

Güneş, 16 Temmuz akşamı saat 21.30 sıralarında, zanlıların, henüz tespit edilemeyen 4-5 kişiyle birlikte, henüz bilinmeyen bir nedenle, T.G. ve O.Ç’nin vücutlarının muhtelif yerlerine tekme ve yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Yusuf Mert Altıncık ve Ahmet Tanık’ı tutukladıklarını ifade eden Güneş, zanlıların avukatları huzurunda birer gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Zanlıların verdikleri ifadelerinde, kavgayla ilgili zanlılar Malik Gezer ve Muhammed Kara’nın da bağlantıları olduğunu söylediklerini dile getiren Güneş, Gezer ve Kara’nın ayni gün tutuklandığını söyledi.

Soruşturma devam ediyor

Polis memuru Güneş, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, son tespit edilen Gezer ve Kara’nın, şikâyetçi tarafından teyit edilmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Güneş, bu aşamada, 4 zanlının da birer gün tutuklu kalmalarını talep etti.