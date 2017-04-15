Polis kadın cinayetini önledi

Mağusa’da bir kadını öldürmek için evinin önünde pusu kurduğu iddia edilen Sefbetullah Aydoğan, polis operasyonu sonucunda suçu işlemeden yakalandı

Havadis/Nadire BAHADİ

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Organize Şube ekiplerinin önceki akşam aldığı bir ihbar sonucu düzenlediği operasyon Mağusa’da işlenmesi planlanan bir kadın cinayetini son anda önledi.

28 yaşındaki Mardinli Sefbetullah Aydoğan, ihbarda belirtilen evin önünde pusuya yatmış şekilde, belinde 2 adet tabanca ve 2 şarjör dolusu mermi ile polis tarafından suçüstü yakalandı.

Türkiye’den KKTC’ye tetikçi olarak gelen Aydoğan’ın kiralık katil olarak ülkeye yollandığı ortaya çıktı.

Aydoğan dün “Birini öldürmek için gizli ittifak kurma”, “Kanunsuz tabanca ve patlayıcı madde tasarrufu” suçlamaları ile ilgili Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, polisin başlattığı soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Kadının olacaklardan haberi yoktu

Önceki akşam 21:40 sıralarında gelen bir ihbar Organize Şuçlar Şubesi ekiplerini harekete geçirdi. İhbarda belirtilen Mağusa Maraş bölgesindeki adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri zanlı Sefbetullah Aydoğan’ı söz konusu ikametgahın önünde pusuya yatmış beklerken tespit etti.

Polis zanlıyı tutuklayarak Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürürken, öldürülmesi planlanan kadın da ifadesi alınmak üzere polise çağırıldı.

Kadının öldürüleceğinden haberi olmadığı öğrenilirken, Aydoğan’ın ülkeye kadının Türkiye’de bulunan eski nişanlısı tarafından gönderilmiş olabileceği düşünülüyor.

2 tabanca 14 canlı mermi

Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Ömür Dalkıran mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Sefbetullah Aydoğan’ın Türkiye’den tetikçi olarak geldiğini kaydetti. Zanlının suçüstü yakalandığını belirten Dalkıran, üzerinde yapılan aramada ise belinin her iki tarafında takılı 7.65 mm çapında 2 adet Baretta marka tabanca, 2 adet şarjör ve şarjörlerin her birinde 7 adet olmak üzere toplam 14 adet canlı merminin bulunduğunu açıkladı. Zanlının ülkeye 9 Nisan tarihinde ilk kez geldiğini belirten Dalkıran, polise verdiği ifadesinde bazı itiraflarda bulunduğunu açıkladı.

Dalkıran zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni olduğunu ifade ederken, aranan emarelerin olduğuna ve zanlının suç ortaklarının olduğuna dikkat çekti.

“Adam öldürmek için değil, soygun yapmak için getirildim”

Mahkemede söz alan zanlı Sefbetullah Aydoğan ise çarpıcı iddialarda bulundu. Zanlı Aydoğan mahkemede birini öldürmek için değil 100 bin Euroluk bir soygun için ülkeye getirildiğini iddia etti. Zanlı mahkemede ayrıca belindeki silahları kuru sıkı olarak bildiğini söyledi.