“Polis mahkeme emrini takmıyor”

Polis Genel Müdürlüğü’ne tazminat davası açan ve 2016 yılında davayı kazanan Özer İnsan’ın çocuklarına Polis Genel Müdürlüğü tarafından halen tazminat ödenmedi. Aile Havadis’e konuştu:

Havadis/Devrim DEMİR

Polis terfilerinde haksızlığa uğradığı düşüncesi ile 2013 yılında yaşadığı strese kalbi dayanmayarak hayatını kaybeden Polis Müfettişi Özer İnsan’ın çocuklarının Polis Genel Müdürlüğü’ne açtığı tazminat davası geçtiğimiz yıl 1 Temmuz tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde karara bağlanmıştı.

Polis Genel Müdürlüğü, mahkemenin emrine uymayarak, 1 yıl önce ödenmesi gereken tazminatı halen İnsan ailesine ödemedi.

Tazminat davasını kazandıkları halde mahkeme emrinin uygulanmadığını belirten Evren İnsan, Havadis’e konuştu.

Karar 1 Temmuz’da açıklanmıştı

Karar, Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Saner tarafından 1 Temmuz 2016 yılında açıklanmıştı. İnsan ailesinin üç yıldır devam eden hukuk mücadelesinde, Lefkoşa Kaza Mahkemesi kararında, terfilerde uğradığı haksızlık nedeniyle, Özer İnsan’ın hakkı olduğu halde alamadığı terfi nedeniyle sağlığının bozulduğunu ve Özer İnsan’ın bu nedenle acı içinde öldüğüne vurgu yapmıştı.

Kararda, Özer İnsan’ın 2003 yılında alması gereken terfiden öldüğü 2013 yılına kadar olan süredeki maaş farkını 39 bin TL olarak hesaplayan Mahkeme, PGM’nin bu parayı faiziyle birlikte ailesine ödemesine karar verdi.

“Asla pes etmeyeceğiz”

Babalarının ölümünün ardından başlattıkları hukuk mücadelesini kazanan Evren İnsan, PGM’nin mahkeme emrini uygulamadığını söyledi.

Evren İnsan, “11 sene mahkemelerde süründürdüler. Canını aldılar ama biz mücadeleye devam ettik. Çıkan kararın üstünden 1 yıl geçmesine rağmen, polis mahkeme emrine uymayarak, başına buyruk hareket etmeye devam ediyor. Babam için açtığımız ve kazandığımız başka davalarda yine aynı şekilde mahkeme emrine riayet etmediler, bizi caydıracaklarını sanıyorlarsa asla babam için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Hükümet ve tüm muhalefet partilerini göreve davet ediyoruz bu yasa tanımazlığa kim dur diyecek” ifadelerini kullandı.

Özer İnsan 4 yıl önce aniden ölmüştü

Polis Müfettişi Özer İnsan, polis terfilerinde haksızlığa uğradığı düşüncesi ile 8 Eylül 2013 tarihinde yaşadığı strese kalbi dayanmayarak geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.