Polis Memuru Görevi Başında Ağır Yaralandı

Mağusa’da Kapalı Maraş’da görev yapan polis memuru Ali Topuz nöbet değişimi sırasında basamaklardan düşerek ağır yaralandı.

Saat 4.15 sıralarında meydana gelen olayda Topuz’un nöbet değişimi sırasında basamaklardan inerken dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde meydana gelen kırıklar nedeni ile ağır yaralanan Topuz Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Topuz’un kırıkları nedeni ile ameliyat olması bekleniyor.

Kaynak: Mhahaber