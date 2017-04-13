Polis satıcıyı arıyor

Narkotik ekiplerinin ihbar üzerine evine düzenlediği operasyonda evinde 8 gram sentetik uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Ali Kasımoğulları tutuklandı

Havadis/Nadire BAHADİ

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün aldıkları bir ihbar üzerine Mağusa’da Ali Kasımoğulları’nın evine operasyon düzenledi.

Polis arama sırasında evin mutfak ve balkon kısmında 8 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içinde uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara buldu.

Zanlı dün “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamaları ile ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Soruşturma başlatan polis Ali Kasımoğulları’nın söz konusu uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahsın peşinde.