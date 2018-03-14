Polis Uyardı: Sahte Banknotlara Dikkat

Girne’de bir kumarhanede, 2 kişi, sahte 500 Euro ve 100 Amerikan Dolarıyla yakalandı. Zanlılar tutuklandı. Polis, sahte banknotlar konusunda uyardı.

500’lük sahte Euroların seri numaraları, “X03602148275, X03602154683, X03602146097, X00951744359”; 100’lük sahte ABD Dolarlarının seri numarası “KB47431466QB2” olarak açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan F.S. (E-34) ile D.K. (E-40) sahte olduğuna inanılan 500 Euro’luk banknotu fiş almak için görevliye vererek tedavüle sürdü.

Üzeri aranan F.S’nin tasarrufunda sahte olduğuna inanılan üç adet 500 Euro ve bir adet 100 ABD Doları banknot bulundu. Sahte paralar emare olarak alınırken zanlılar tutuklandı.

POLİS UYARDI: “SAHTE BANKNOTLAR KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN”

Polis, bankaları, döviz şirketlerini, finans kuruluşlarını, marketleri, vatandaşları, para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şüpheli kişilerin en yakın polis karakoluna bildirilmesi de istendi.