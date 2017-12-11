Polis Yasası komiteye geri gönderildi!

Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Önerisinin Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oylandı ve oybirliğiyle onaylandı.

Meclis Genel Kurulu, binlerce polisin beklediği Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Önerisi görüştü.

Görüşmelerin ardından Komite Başkanı Ahmet Kaşif, Polis Yasası'nı yeniden görüşülmek üzere komiteye geri alınmasını önerdi. Öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

DENKTAŞ: “82 MİLYON 200 BİN TL KÜLFET GETİRECEK”

Öneriye ilişkin komite raporunun okunmasından sonra ilk sözü DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş aldı.

İki hafta önceki toplantıya seçim çalışmaları nedeniyle katılamadığını o nedenle bu yasa geçmedi diye polis örgütü nezdinde neredeyse düşman ilan edildiğini kaydeden Denktaş, içtüzükte yapılan değişiklikle böylesi dönemlerde Meclis faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini söyledi.

Yasayla ilgili Başsavcılık görüşünü okuyan Denktaş, Başsavcılık’ın yazısında eşitlik ilkesine aykırılık yaratılacağının ifade edildiğini aktardı.

Denktaş, Başsavcılık görüşünde, yapılacak düzenlemenin kamu maliyesine yapacağı etkinin göz önüne alınmadığının ifade edildiğini de okudu.



“ZOR BİR MESLEK ANCAK…”

Komitenin mali açıdan külfet yaratılmayacağına ilişkin görüşü olsa da düzenlemenin 82 milyon 200 bin TL külfet getireceğini anlatan Denktaş, polislerin zor bir meslek yürüttüğünü ancak emeklilik yaşıyla oynanması halinde bunun tüm kamuya yansıyacağını dile getirdi.

“YAPILMASI GEREKEN EMEKLİLİK YAŞINI YUKARIYA ÇIKARMAK”

Denktaş, ülkede genel olarak yapılması gerekenin, emeklilik yaşını yukarı çıkarmak olduğunu da dile getirdi.

Düzenlemenin personel sayısı açısından da sorun yaratacağına işaret eden Denktaş, her eğitimin altı ay sürdüğünü, her defasında alınabilen öğrenci sayısının 60 olduğunu kaydetti.

“KOMİTEYE İADE EDELİM”

Denktaş “Gelin bu öneriyi komiteye iade edelim, kendilerine farklı bir menfaat verebilir miyiz bunu daha sağlıklı şekilde tartışalım” dedi.

“DİNLENMEYECEKSE BAŞSAVCILIK’TAN GÖRÜŞ İSTENMESİN”

Aksi halde gelecek hükümetin altından kalkılamayacak bir durumla karşı karşıya kalacağını dile getiren Denktaş, eğer dinlenmeyecekse Başsavcılık’tan artık görüş istenmemesini istedi. Serdar Denktaş, gelecek nesillere karşı sorumluluğun görmezden gelinmemesi gerektiğini dile getirdi.

SİBER: “TMK'YLA İLGİLİ YASA MUTLAKA GEÇMELİ"

Denktaş’ın, seçim dönemi Meclis çalışmalarının durdurulması önerisi üzerine açıklama yapan Meclis Başkanı Sibel Siber, Meclis’te şu anda verimli bir ortam bulunmadığının doğru olduğunu ancak Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili yasanın mutlaka geçirilmesi gerektiğini söyledi. Siber, bu yasanın geçmesi için önümüzdeki Pazartesi günü Meclis’in toplanmasının önemli olduğunu kaydetti.

ÇAKICI: “MAKAM ARAÇLARI İÇİN PARA BULUNURKEN BUNUN İÇİN NASIL PARA BULUNMAZ?"

Ardından söz alan bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı, Denktaş’ın “uyduruk gerekçeler” sunduğunu savundu.

“Polislerle ilgili UBP sabıkalıdır” diyen Çakıcı, emeklilerle ilgili değişiklik yasa tasarısının UBP tarafından getirildiğini söyledi.

“Büyük otellere ve büyük gazinolara ilanihaye vergi muafiyeti verilirken, makam araçları için para bulunurken bunun için nasıl para bulunmaz?” diyen Çakıcı, hükümet icraatlarını eleştirdi.

“Benim tarafım bellidir” diyen Çakıcı, ezilenin ve çalışanın yanında olduğunu söyledi.

Bu konuda CTP’nin de suçlu olduğunu söyleyen Çakıcı, 2007’de CTP hükümetinin Emekli Sandığı Fonu’nu kapattığını kaydetti.

Çakıcı “Bugün o fon kalsaydı kimse emeklilik için para yok demeyecekti” şeklinde konuştu.

Kendisinin hükümete gelmesi halinde ilanihaye vergi muafiyetlerini kaldıracağını böylece finansal güç sağlayacağını dile getiren Çakıcı, hükümet icraatlarına eleştiriler getirdi.

Çakıcı, vatandaşı seçimlerde oy vermeye çağırdı ve “Oyum yasanın lehindedir” dedi.

ÖCAL: YASA TASARISI YILSONUNDAN ÖNCE MECLİS GENEL KURULU’NA GETİRİLMELİ

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Örgütlenme Sekreteri Ramadan Öcal, yazılı açıklama yaparak Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının gündemi arasında Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Önerisi ve Çiftçiler Birliği Yasa önerisi olduğuna işaret etti ve “bu yasa Önerilerinin yanında Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası da Genel Kurul’da olmalıydı” dedi.

Öcal, Kamu-Sen’in konu üzerine önemle durduğunu ifade ederek, ülkelerin çağdaş, demokratik ve sosyal devlet olarak ifade edilebilme kriterlerinin, o ülkede yaşayan dezavantajı bireylere veya gruplara sağlanan yasal haklar, imkan ve hizmetlerle ölçülebileceğine vurgu yaptı

Ramadan Öcal, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın görüşüldüğü İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesini sorumluluk üstlenmeye çağırıdı ve yasa tasarısının yıl sonundan önce Meclis Genel Kuruluna getirilmesinin vicdani olduğu kadar Anayasal bir gereklilik olduğunu belirtti.

POLİS TEŞKİLATI MENSUPLARI VE AİLELERİ GENEL KURULU SALONDAN TAKİP ETTİ

Polis örgütü mensuplarını yakından ilgilendiren “Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı.



Polis örgütü mensupları, sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meclisi bahçesinde toplanarak, Meclis Genel Kurulu’ndan çıkacak sonucu bekledi. Polis örgütü mensupları, Meclis oturumlarının yapıldığı salonun konuk bölümünde toplantıyı ve toplantıdan çıkacak sonucu yakından izledi.



“Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı. Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak konuşmaların ardından yasa önerisinin genelinin oylanmasına geçilecek.



Yasa önerisi, polislerin 45 yaşına gelmesiyle, maaş alarak emeklilik hakkı kazanmasını içeriyor.