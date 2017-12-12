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Polisi darp eden iki kişi tutuklandı

Birisi tekme salladı diğeri bıçak çekti

12/12/2017
HK

Polisi darp eden iki kişi tutuklandı
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Dün akşam, saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa'da, Y.B. (E-44) bir kahvehanenin önünde çıkan darp meselesi ile ilgili olarak, olay mahalline giden polisin ayaklarına gelişi güzel tekme sallamak suretiyle darp etti.

Akabinde aynı yerde alkollü içki tesiri altında bulunan C.E. (E-35) de tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ekmek bıçağını korkutmak maksadı ile görevli polise doğru gelişi güzel sallayarak polis memurunu tehdit etti.

Zanlılar tutuklandı.



TAGS: polis, darp, haber
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