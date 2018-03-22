Poliste e - bilgi sorgulama sistemi

Polisin açıklamasına göre, geliştirilen bu sistem sayesinde yapılan asayiş ve trafik kontrolleri sırasında bilgi işlem merkeziyle eş zamanlı veri sorgulaması yapılarak, suçun önlenmesi ve suçlunun yakalanması sağlanabilecek.

Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü yazılım ekipleri tarafından hazırlanıp, kurulan sistemin, endüstriyel tip el tabletlerinin alımıyla tamamlanarak tüm ilçe polis müdürlüklerinde uygulamaya konulduğu belirtildi.