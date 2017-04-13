Polisten FETÖ Soruşturması Açıklaması

Türkiye’deki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, KKTC’de de, Polis Genel Müdürlüğü tarafından idari bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bazı internet gazeteleri ile sosyal medyada, KKTC Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görevleri bazı polis mensuplarının, Türkiye’deki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında sorgulandığı ve Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Denetleme Kurulu tarafından ifadelerine başvurulduğu haberleri yer almaktadır.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Polis Genel Müdürlüğü tarafından idari bir soruşturma başlatılmış olup, söz konusu soruşturma PGM Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından hassasiyetle yürütülmektedir.”