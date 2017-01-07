Polisten Sahte Para Uyarısı!

Polis Genel Müdürlüğü 100'lük sahte banknotların piyasaya sürülmüş olma ihtimali olduğunu ve elinde 100'lük banknotları olanları kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

İşte PGM 'nin açıklaması:

SAHTE PARALARA DİKKAT!



06.01.2017 tarihinde, Gazimağusa’da H.C’nin (E-45) tasarrufunda sahte olduğu düşünülen, B452125452, B885488522, B292422522, B856862152, B778423152, B521321452, B761486822, B754477522, B423745252, B878856352, B901465522, B590495922, B344485822, B396466522, B221456152, B258452152 ve B461637152 seri numaralarından oluşan 30 adet 100 TL’lik banknotlar bulunmuştur.



Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 100’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.







