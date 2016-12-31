Polisten Yeni Yıl Önlemi!

Yeni yıla saatler kaldı. Tüm dünya gibi Kuzey Kıbrıs da 2017’ye hazırlanıyor.

Gerek kıyafet gerek yiyecek alışverişleri nedeniyle özellikle şehirlerdeki alış-veriş merkezlerindeki hareketlilik ve yoğunluk devam ediyor.

Vatandaşların yeni yılı sorunsuz karşılaması amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da polis ve belediyeler gerekli önlemleri aldı.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, halkı yeni yıl kutlamaları nedeniyle trafikte ve eğlence mekanlarında dikkatli olmaya çağırdı.

Manavoğlu yeni yıl mesajında, Polis Genel Müdürlüğü’nün, halkın yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını kaydetti.

Manavoğlu, Polis Genel Müdürlüğü’nün halktan gelecek şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadıyla “155 Polis İmdat”, “199 İtfaiye”, “156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının 24 saat kesintisiz hizmette olacağını belirtti.

Polis Genel Müdürü Manavoğlu, vatandaşların yeni yıl kutlamaları nedeniyle, kendilerinin, sevdiklerinin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için trafik kurallarına uymalarını, aracı kullanırken yolların konumunu dikkate alarak gerekli özeni göstermelerini istedi.

Manavoğlu, trafik kurallarına uymayanların hiç çekinmeden polise bildirilmeleri gerektiğini de vurguladı