Politis: Türkiye’nin bölgedeki varlığı yasadışı değil

Politis, Rum yönetiminin tek yanlı “MEB” ilan ettiği bölgedeki 11’inci parselde Total şirketi hesabına çalışan West Capella sondaj gemisi, Total ve EDT Offshore, bölgede ilk sondajı açmak için dün hararetle çalışırken Türkiye’nin, bölgede varlığını hissettirmek istediğine ancak varlığının yasadışı olmadığına dikkat çekti.



11’inci parselde, Rum yönetiminin “Onisiforu” ismini verdiği yataktaki sondaj çalışmalarının dün normal şekilde devam ettiğine işaret eden gazete, Rum yönetiminin “her şey sakin ve yolunda gidiyor, endişeye mahal yok” vurgusu yaparak “Doğal zenginlik Kıbrıs’ın halkına aittir” söylemini yinelediği bir açıklama yaptığını yazdı.



Gazete, dün akşama kadarki bilgilerin sondajın başlaması için en muhtemel günün Pazar (yarın) olduğu, devam etmekte olan çalışmaların yarın tamamlanmasının beklendiği yolunda olduğunu belirtti.



Gökçeada isimli firkateynin West Capella sondaj gemisinin bulunduğu bölgede ancak Rum yönetiminin sondaj için “güvenlik bölgesi” olarak bağladığı (sondaj gemisinin çevresindeki 5 deniz millik alanı kırmızı bölge ilan etti) bölgelerden, turuncu bölgede, yani sondaj alanına yaklaşık 10 deniz mili mesafede durduğuna da vurgu yapıldı.



Haberde, TC Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Güzelyurt açıklarında yeni araştırmalar yapacağını açıklaması üzerine, Taşucu limanından demir alan geminin Güzelyurt körfezine doğru yola çıktığı ancak menzile varmadan, Marmara denizine gitmek için Ege’ye doğru yönlendiği bilgisine de yer verildi.



Alithia haberini “Endişeye Gerek Yok… Lefkoşa, Savaş Atmosferi ve Gerilim Sahnesi Fantezilerini Reddediyor” başlığıyla manşete çekti.



TC Enerji Bakanı Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin bundan böyle enerji ve sondaj alanında çok daha aktif olacağı ve Kıbrıslı Türklerin haklarını göz ardı ederek Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyeti yürüten Rum yönetiminin yakından izlendiği açıklamalarına yer veren gazete, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ve Sözcü Nikos Hristodulidis’in açıklamalarını da aktardı.



FOKAİDİS



Habere göre Fokaidis ,Türkiye’nin, Total’in sondaj çalışmalarına başlamasıyla ilgili eylemlerinin “beklenen” şeyler olduğunu ve endişeye gerek olmadığını söyledi. Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) durumu izlemekte olduğunu belirten Fokaidis “gerilim ortamı üretmek ulusal çıkara hizmet etmez” de dedi.