Polonya’da ‘yargı reformu’na isyan

Varşova Emniyet Sözcüsü Mariusz Mrozek, yaptığı açıklamada, önceki gece Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenlenen protestolara yaklaşık 14 bin kişinin katıldığını kaydetti. Muhalefet milletvekilleri ve bazı ünlü isimlerin de katıldığı gösterilerde, ellerinde mum ve bayrak tutan protestocular, “özgür mahkeme” ve “demokrasi” diye slogan attı. Muhalifler yasaya, yargı bağımsızlığını yıpratacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.