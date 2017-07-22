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Polonya’da ‘yargı reformu’na isyan

POLONYA’da milletvekilleri ve adalet bakanına Yüksek Mahkeme üyelerini yargı çevrelerine danışmadan atama yetkisi veren ve dün Senato’ya sunulan yasa tasarısına karşı protesto gösterileri sürdü.

22/07/2017

Polonya’da ‘yargı reformu’na isyan
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Varşova Emniyet Sözcüsü Mariusz Mrozek, yaptığı açıklamada, önceki gece Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenlenen protestolara yaklaşık 14 bin kişinin katıldığını kaydetti. Muhalefet milletvekilleri ve bazı ünlü isimlerin de katıldığı gösterilerde, ellerinde mum ve bayrak tutan protestocular, “özgür mahkeme” ve “demokrasi” diye slogan attı. Muhalifler yasaya, yargı bağımsızlığını yıpratacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.



TAGS: POLONYA, protesto, gazetehaberleri
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