Polonya'daki bina çökmesinde ölü sayısı 6'ya çıktı
09/04/2017
Polonya'da bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Polonyalı yetkililer, Wroclaw kentinin Swiebodzice kasabasında eski bir binanın çökmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
İtfaiye ekipleri, enkaz altına kalanlar olabileceği ihtimaliyle arama çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekibi sözcüsü Daniel Mucha, binanın gaz patlaması nedeniyle çökmüş olabileceğini belirtti.