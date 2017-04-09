HABER KIBRIS

Polonya'daki bina çökmesinde ölü sayısı 6'ya çıktı

09/04/2017

Polonya'daki bina çökmesinde ölü sayısı 6'ya çıktı
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Polonya'da bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Polonyalı yetkililer, Wroclaw kentinin Swiebodzice kasabasında eski bir binanın çökmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

İtfaiye ekipleri, enkaz altına kalanlar olabileceği ihtimaliyle arama çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekibi sözcüsü Daniel Mucha, binanın gaz patlaması nedeniyle çökmüş olabileceğini belirtti.



TAGS: Polonya, bina çökmesi
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