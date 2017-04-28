HABER KIBRIS

Polonyalı atlet Fenerbahçe'de

28/04/2017

Polonyalı atlet Fenerbahçe'de
ads

Fenerbahçe atletizm şubesi, Polonyalı atlet Anna Jagaciak-Michalska'yı 1 yıllığına transfer etti.

 

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Polonyalı atlet Anna Jagaciak-Michalska ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, atletizm şubesinin 10 Şubat 1990 doğumlu Anna Jagaciak-Michalska'yı 1 yıllığına transfer ettiği belirtildi.

Açıklamada, üç adım atlama stilinde çeşitli turnuvalarda başarıları bulunan Polonyalı atletin, 6-7 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek Süper Lig yarışlarında Fenerbahçe formasıyla ilk kez piste çıkacağı kaydedildi.



TAGS: Anna Jagaciak-Michalska, polonya, atlet, fenerbahçe, transfer
MANŞETLER

HK SPOR

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems