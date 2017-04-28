Polonyalı atlet Fenerbahçe'de

Fenerbahçe atletizm şubesi, Polonyalı atlet Anna Jagaciak-Michalska'yı 1 yıllığına transfer etti.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Polonyalı atlet Anna Jagaciak-Michalska ile 1 yıllık anlaşma sağladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, atletizm şubesinin 10 Şubat 1990 doğumlu Anna Jagaciak-Michalska'yı 1 yıllığına transfer ettiği belirtildi.



Açıklamada, üç adım atlama stilinde çeşitli turnuvalarda başarıları bulunan Polonyalı atletin, 6-7 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek Süper Lig yarışlarında Fenerbahçe formasıyla ilk kez piste çıkacağı kaydedildi.