Portekiz Milli Takımı maça askeri uçakla gitti!
06/10/2017
Portekiz Milli Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Andorra maçına askeri uçakla gitti.
Portekiz Milli Takımı yarın deplasmanda oynayacağı Andorra maçına C-295 tipi bir askeri uçakla gitti.
Andorra'daki havalimanının kısa ve dar olması nedeniyle askeri uçak tercih edildiği açıklandı.
Beşiktaş'tan Pepe ve Quaresma'nın yer aldığı kafilede futbolcular uçağın içerisinden fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.