Porto Riko için gösteri

Sıkıntılara dikkat çekmek için ABD’nin Chicago kentinde protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Kasırganın ardından 10 gün geçmesine rağmen ABD’ye bağlı özerk ada Porto Riko’da yaşayan yaklaşık 3 milyon 400 bin kişinin günlerdir hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtildi.

Porto Riko’da binlerce insanın hala elektriksiz, susuz ve iletişimsiz olduğu belirtildi.

Porto Riko’ya insani krizi önleyecek yardımların gecikmesi ise ABD’nin Chicago Kentinde protestolara neden oldu.

Eylemde, “Porto Riko için adalet” sloganı atıldı.

Konuşmaların yanı sıra Porto Riko şarkılarının da seslendirildiği gösteri olaysız sona erdi.