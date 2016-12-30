Potada şampiyon Levent ve YDK

Liselerarası (Gençler) Basketbol Şampiyonası’nda final maçları dün oynandı ve şampiyonlar belli oldu



FARKLI KAZANDILAR:

Liselerarası basketbolda final karşılaşmaları dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Kızlar finalinde Yakın Doğu Koleji’ni 41-23 yenen Levent Koleji ile erkeklerde Türk Maarif Koleji’ni 63-44 mağlup eden Yakın Doğu Koleji şampiyonluğa ulaştı



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselerarası (Gençler) Basketbol Şampiyonası’nda mutlu sona kızlarda Levent Koleji, erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji ulaştı.

Liselerarası basketbolda final karşılaşmaları dün Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Kızlar finalinde Levent, Yakın Doğu Koleji’ni 41-23, erkeklerde de Yakın Doğu Koleji, Türk Maarif Koleji’ni 63-44 yenerek şampiyon oldu.

Levnet zorlanmadı: 41-23

Hakemler: Nusret Sırdar, Bahar Kahraman

Levent Kolej: Ziba (3), Çisem (2), Dilara (6), İlayda (4), Safiye (20), Gül (6)

YDK: Ülkü (6), Ayşe, Ayten (6), Sude (3), Selma (8)

1.periyot: 11-8

İlk yarı: 15-12

3.periyot: 33-14

Kızlar finalinde Levent Koleji, Yakın Doğu Koleji’ni zorlanmadan mağlup ederek bir kez daha zafere ulaştı. Karşılaşmada baştan sona üstün oynayan Levent Kolej rakibini 18 sayı farkla 41-23 yendi ve şampiyon oldu.



Erkeklerde YDK: 63-44

Hakemler: Ulviye Beşe, Nusret Sırdar

YDK: Berkem (10), Bora, Ramazan, Günay (12), Kaan Sütcü (4), Baran (3), Diyar (25), Batu, Kaan Yatman (9)

TMK: Onur, Arda (5), Ersin (1), Çağkan, Kemal (14), Şevki (22), Boran (2)

1.periyot: 17-16

İlk yarı: 33-27

3.periyot: 46-39

Erkeklerde ise iki güçlü takımın mücadelesinde Yakın Doğu Koleji, Türk Maarif Koleji karşısında iyi oynadığı maçtan galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Maça iki taraf da etkili başlarken çekişmeli geçen ilk periyodu YDK 17-16 önde tamamladı. İkinci periyotta Yakın Doğu özellikle Diyar’la etkili olurken ilk yarıyı 33-27 kapadı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Kolej oldu ancak erken toparlanan Yakın Doğu farkı koruyarak üçüncü periyodu 46-39 önde bitirdi. Son bölümde ise üstün oyununu devam ettiren Yakın Doğu Koleji farkı açtı ve maçı da 63-44 kazanarak şampiyon oldu.

GAK ve Doğa üçüncü

Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan üçüncülük maçlarında ise kızlarda Girne Amerikan Koleji, Türk Maarif Koleji’ni 25-22 yenerken, erkeklerde de Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Girne Amerikan Koleji karşısında 65-55 galip geldi.

Final maçlarından sonra dereceye giren okullara kupaları ve öğrencilere madalyaları Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova tarafından verildi.